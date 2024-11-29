У "Науковій думці" заявили, що НАН ліквідовує видавництво, якому 102 роки

Про це повідомляє "Читомо".

Завідувачка відділу розповсюдження книжкових видань Вікторія Агеєва заявила виданню, що науково-виробниче підприємство "Видавництво "Наукова думка" припиняє свою діяльність за рішенням Національної академії наук України (НАН).

"Видавництво "Наукова думка", якому 102 роки, ліквідовують. Книжок у нас більше ніхто не зможе купити", — сказала Агеєва.

На сервісі моніторингу реєстраційних даних українських компаній "Опендатабот" зазначили, що 5 жовтня 2024 року ініціювали процедуру банкрутства щодо установи.

Також зачиняється і книгарня, яка розташована по вулиці Терещенківська, та онлайн-магазин видавництва. Останній день роботи книгарні видавництва "Наукова думка" — 2 грудня 2024 року. Наразі проходить фінальний розпродаж літератури зі знижками до 75%.

За словами Агеєвої, працівникам про звільнення повідомили за 2 місяці до припинення діяльності підприємства.

Головою комісії з припинення стала заступниця директора з питань наукової та видавничої діяльності видавничого дому "Академперіодика" Олена Жук. Вона повідомила, що "Наукову думку" ліквідовують у межах процесу оптимізації від НАН.

Видання, які залишилися в роботі, будуть завершені.

"Видавництво завершить усі процеси, пов’язані з державними замовленнями, адже ми маємо розуміти, чи бюджетні кошти використали за призначенням", — додала голова комісії.

Видавництво "Наукова думка" — науково-виробниче підприємство, що входить до складу НАН України. Установу створили у 1922 році, а очолив редакцію український письменник, історик та філолог Агатангел Кримський. Останні кілька років видавництво випускало енциклопедії різних напрямів та словники з української мови.