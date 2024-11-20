У Нью-Йорку американські акторки прочитали щоденники війни семи українських жінок

Про це Еспресо повідомили організатори проєкту.

18 листопада у нью-йоркському театрі Bedlam West End Theatre пройшли благодійні театральні читання Diary of War: Women ("Щоденник війни: Жінки"). Це вже вдруге американські акторки читали щоденники семи українок, які розповідали про свій досвід переживання повномасштабної війни Росії для документального подкасту культурної активістки Дарʼї Коломієць Diary of War.

Подія зібрала понад $16 тис. для благодійної організації United Help Ukraine, яка спрямує всі кошти добровольчому медичному батальйону "Госпітальєри".

Фото: Анастасія Крашеніннікова

Для створення сценарію Diary of War: Women авторка і продюсерка проєкту Дарʼя Коломієць обрала сім реальних історій українок, що мають різний досвід переживання початку повномасштабного вторгнення РФ. Усього її документальний подкаст Diary of War, випущений 2022 року, налічує 41 історію українців, які записали для проєкту голосові повідомлення про події перших тижнів великої війни.

Героїнями Diary of War: Women стали:

Ірина Цибух (позивний Чека) – продюсерка і проєктна менеджерка Суспільного у цивільному житті, яка розповідала про свою роботу бойового медика добровольчого батальйону "Госпітальєри". 29 травня 2024 року Ірина загинула під час ротації на Харківському напрямку, і відтоді читання щоденників війни присвячені її памʼяті.

Тетяна Кузьменко – підприємиця, яка розповіла про свій досвід перебування в російській окупації в місті Нова Богданівка на Київщині та евакуацію.

Олена Нікуліна – дружина бійця полку "Азов" Максима Нікуліна. Вона описує, як дізналася про свою другу вагітність, коли її чоловік був на заводі "Азовсталь" в російській облозі. Наразі він перебуває в полоні вже 30 місяців і досі не бачив свого сина Костю, якому зараз 2 роки й 1 місяць.

Юлія Кочетова – фотожурналістка, яка постійно працює в найнебезпечніших місцях України, розповідаючи про воєнні злочини Росії. За свою роботу вона отримала премію "Еммі" у 2023 році та премію World Press Photo у 2024.

Анастасія Шевченко (Стасік) – співачка, акторка, ветеранка ООС. У подкасті вона розмірковує про свій попередній досвід бойових дій та життя перед повномасштабною війною. Незабаром після запису вона стала бойовим медиком.

Ольга Булкіна – клоунеса у київському Охматдиті, найбільшій дитячій лікарні в Україні, яка нещодавно постраждала від російської ракети.

Валерія Михайловська – українка в Чехії, що в перші дні великої війни їхала до Маріуполя, щоб врятувати маму та трьох собак.

Режисеркою читань стала Муза Гурніс, вона також читала один зі щоденників. Інші історії читали акторки Кеті Граймз, Кейт Хартке, Мерлінда Акінделе, Тесса Вайнланд, Агнес Енхтамір і Татьєн Хендрікс-Теллефсен.

Фото: Анастасія Крашеніннікова

Розпочалася подія музичним сетом від бандуристки і співачки Анастасії Войтюк, відомої також як Banduragirl.

"Кожні читання для мене – можливість залучати нових акторів та ще більшу аудиторію до поширення дійсно важливих, реальних історій про нас із вами, – розповідає Дарʼя Коломієць. – Цього разу 80% зали були американці, і я зі сцени розповідала їм про українську культуру волонтерства: як кожен з нас щодня перераховує кошти на збори для захисників і захисниць, як ми самі закуповуємо їм автівки, дрони і тепловізори. І загалом, навіть ця подія – результат волонтерства багатьох людей. Ми переказуємо на потреби бойових медиків 100% зібраних коштів: відтак я, режисерка, акторки, наші друзі – всі донатять свій час і талант, ми знаходимо театральні сцени, які нам дають безкоштовно спеціально для події, за що я дуже вдячна. Але за цим стоїть нескінченна робота".

Щоразу Коломієць показує глядачам відео, яке Ірина Цибух записала для неї за тиждень до своєї загибелі, де розповідає про місію "Госпітальєрів" та чому важливо донатити на її батальйон.

Фото: Анастасія Крашеніннікова

"Для мене надважливо продовжувати розповідати історію Іри та збирати для її підрозділу, бо так Іринка заповіла. Кожен перформанс з дня її загибелі я присвячую їй і збираю для її побратимів і посестер. Так буде кожного наступного разу. Це і рухає мене продовжувати свою роботу", – додала вона.

Після читань організатори провели благодійний аукціон. Вони вже підбили проміжні підсумки події – за їхніми словами, наразі йдеться про щонайменше $16 тис., що будуть передані "Госпітальєрам". Попри завершення заходу, збір все ще отримує кошти від донорів, які не змогли долучитись до подій особисто, але воліють підтримати ініціативу.

