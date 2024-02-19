У Польщі розкритикували співачку, яка поїде на Євробачення-2024 у Швецію

Про це LUNA написала в Instagram.

24-річна співачка LUNA перемогла у відборі на Євробачення-2024 у Польщі з треком The Tower. Представника у Польщі обирає журі, яке призначає мовник TVP. Глядачі у визначенні представника на пісенному конкурсі участі не беруть.

На відео, оприлюдненому артисткою, вона дивується і радіє перемозі. Утім не всі поділяють думку журі. У коментарях до допису LUNA багато хто обурився, назвавши фавориткою Justyna Steczkowska, яка посіла друге місце.

За даними Культурної Прачечної, батько LUNA, імовірно, є польським овочевим магнатом, він володіє одним із найпопулярніших місцевих харчових брендів Dawtona.

Однак частина коментаторів обурилась, що поляки замість підтримки своїй учасниці висловлюють неповагу та ображають її.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Уродженка Запоріжжя Марія Сур, яка через повномасштабну війну РФ в Україні переїхала до Швеції, перемогла у півфіналі Melodifestivalen - відбору на Євробачення, і потрапила до фіналу. Остаточно з представником на пісенному конкурсі Швеція визначиться 9 березня.

