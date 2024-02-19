У Польщі розкритикували співачку, яка поїде на Євробачення-2024 у Швецію
Журі, призначене національним польським мовником TVP, без участі глядацького голосування обрало співачку LUNA представницею на Євробаченні-2024
Про це LUNA написала в Instagram.
24-річна співачка LUNA перемогла у відборі на Євробачення-2024 у Польщі з треком The Tower. Представника у Польщі обирає журі, яке призначає мовник TVP. Глядачі у визначенні представника на пісенному конкурсі участі не беруть.
На відео, оприлюдненому артисткою, вона дивується і радіє перемозі. Утім не всі поділяють думку журі. У коментарях до допису LUNA багато хто обурився, назвавши фавориткою Justyna Steczkowska, яка посіла друге місце.
За даними Культурної Прачечної, батько LUNA, імовірно, є польським овочевим магнатом, він володіє одним із найпопулярніших місцевих харчових брендів Dawtona.
Однак частина коментаторів обурилась, що поляки замість підтримки своїй учасниці висловлюють неповагу та ображають її.
68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.
Уродженка Запоріжжя Марія Сур, яка через повномасштабну війну РФ в Україні переїхала до Швеції, перемогла у півфіналі Melodifestivalen - відбору на Євробачення, і потрапила до фіналу. Остаточно з представником на пісенному конкурсі Швеція визначиться 9 березня.
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