У продажу зʼявилися банкноти номіналом 0 євро із зображенням Софійського собору

Про це повідомляє пресслужба національного заповідника "Софія Київська" у facebook.

10 червня 2024 року національний заповідник "Софія Київська" розпочав реалізацію нової сувенірної банкноти із зображенням Софійського собору XI ст. у Києві. Вартість такої купюри 300 грн.

"Випуском цієї колекційної банкноти ми підтримуємо європейський проєкт, основна філософія якого полягає у підтримці туризму, популяризації найвідоміших культурних та історичних пам’яток, а також сприянні збереженню та матеріальному забезпеченню європейської культурної спадщини", - зазначили представники заповідника.

Софія Київська, зведена за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, – пам’ятка знакова. Собор був символом могутності й суверенітету Русі, як головний храм держави відігравав роль її духовного, політичного та культурного центру. У 1990 році Софійський собор XI ст. у Києві разом з комплексом монастирських споруд XVIII ст. на його території внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що підтверджує визначну універсальну цінність культурного об'єкта, який підлягає збереженню на благо всього людства.

Купюри мають вигляд реального євро та виготовлені за тією ж технологією, що використовується у справжніх євробанкнот. Вони містять водяний знак, мікродрук, контрпринт, голограму, елементи захисту від ультрафіолету, мають сенсорну зону для людей з вадами зору та інші елементи паперових євро.

Колекційні банкноти номіналом 0 євро можна придбати в сувенірній крамничці на вході під Дзвіницею національного заповідника "Софія Київська" або замовити онлайн на офіційному сайті Софії Київської у розділі "Музейна крамничка".