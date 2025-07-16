У ролі Гаррі Поттера — Козловський: Atlas Festival випустив відео на підтримку збору для війська у стилі культової саги

Про це Еспресо повідомили у команді Atlas Festival.

Вийшло відео на підтримку збору для війська "13 друзів Atlas і Філософський камінь" у стилі культової саги про Гаррі Поттера. Це вже третя серія вірусних соціальних роликів на підтримку благодійного збору №13, яку команда фестивалю створює разом із фондом "Повернись живим".

Мета кампанії — зібрати 100 млн грн на конверт ПриватБанку: для закупівлі транспорту, FPV-дронів, комплексів управління та додаткового обладнання, необхідного для ефективного перехоплення ворожих цілей.

Головні герої вирушають на пошуки квартири й магічного артефакту, що перетворює все на донати.

У ролі Гаррі Поттера — Віталій Козловський, Лорда Волдеморта зіграв комік Марк Куцевалов, а професора Дамблдора — легендарний азовець Ілля Гендальф Самойленко.

Серед зіркового складу також Аміль Насіров, журналіст "УП" Михайло Ткач, Іван Люленов, Петро Бампер, Олександр Хоменко (МУР), EL Кравчук та інші.

У ролику — чимало мемів і пасхалок для фанатів всесвіту Гаррі Поттера: матч із квідичу, урок із Темних мистецтв і навіть битва з Лордом Волдемортом.

Серед партнерів гумористичного ролика — представники соціально-відповідального бізнесу, які разом із зірками шоубізнесу запрошують усіх охочих долучитися до розіграшу крутих подарунків.

Royal House і ЛУН розігрують квартиру в передмісті столиці у комплексі Park Royal за донат від 300 грн. А компанія BMW Україна дарує шанс виграти новий BMW 3 серії з автосалону кожному, хто задонатить від 200 грн.