У ролі Гаррі Поттера — Козловський: Atlas Festival випустив відео на підтримку збору для війська у стилі культової саги
Atlas Festival разом з фондом "Повернись живим" презентували новий соціальний ролик на підтримку благодійного збору №13 на "Дронопад". Цього разу ролик — алюзія на "Філософський камінь"
Про це Еспресо повідомили у команді Atlas Festival.
Вийшло відео на підтримку збору для війська "13 друзів Atlas і Філософський камінь" у стилі культової саги про Гаррі Поттера. Це вже третя серія вірусних соціальних роликів на підтримку благодійного збору №13, яку команда фестивалю створює разом із фондом "Повернись живим".
Мета кампанії — зібрати 100 млн грн на конверт ПриватБанку: для закупівлі транспорту, FPV-дронів, комплексів управління та додаткового обладнання, необхідного для ефективного перехоплення ворожих цілей.
Головні герої вирушають на пошуки квартири й магічного артефакту, що перетворює все на донати.
У ролі Гаррі Поттера — Віталій Козловський, Лорда Волдеморта зіграв комік Марк Куцевалов, а професора Дамблдора — легендарний азовець Ілля Гендальф Самойленко.
Серед зіркового складу також Аміль Насіров, журналіст "УП" Михайло Ткач, Іван Люленов, Петро Бампер, Олександр Хоменко (МУР), EL Кравчук та інші.
У ролику — чимало мемів і пасхалок для фанатів всесвіту Гаррі Поттера: матч із квідичу, урок із Темних мистецтв і навіть битва з Лордом Волдемортом.
Серед партнерів гумористичного ролика — представники соціально-відповідального бізнесу, які разом із зірками шоубізнесу запрошують усіх охочих долучитися до розіграшу крутих подарунків.
Royal House і ЛУН розігрують квартиру в передмісті столиці у комплексі Park Royal за донат від 300 грн. А компанія BMW Україна дарує шанс виграти новий BMW 3 серії з автосалону кожному, хто задонатить від 200 грн.
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