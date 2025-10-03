У Румунії скасували виступ путіністки Нетребко
Запланований на 6 жовтня у Клуж-Напоці, Румунія, концерт за участі російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує війну РФ в Україні, скасували
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у facebook.
Це сталося завдяки зусиллям посольства України в Румунії та активістів.
На 6 жовтня було заплановано концерт російської сопрано, прибічниці Володимира Путіна Анни Нетребко разом з Трансільванським філармонічним оркестром. У програмі заходу також планувалося присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми.
Щоби не допустити її виступ, посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства.
"Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані культурно-мистецькі заходи. Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", - наголосили в МЗС України.
- Наприкінці червня перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця засудив рішення Королівського оперного театру в Лондоні включити росіянку Анну Нетребко до програми міжнародного кіносезону 2025–2026 років.
- У серпні понад 50 українських письменників та митців, міжпартійна група депутатів парламенту Великої Британії та експрем'єр Нової Зеландії закликали Королівську оперу виключити росіянку Анну Нетребко з нового сезону
- На початку травня 2024 року у швейцарському місті Люцерн на вимогу місцевого уряду скасували концерт прокремлівської оперної співачки Анни Нетребко, запланований на 1 червня 2024 року. За кілька днів, 4 травня, у німецькому місті Вісбаден перед будівлею Гессенського державного театру зібралось 400 людей, які протестували проти виступу на травневому фестивалі росіянки.
- Ще на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Metropolitan Opera замінила росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Турандот". Підставою для такого рішення стала публічна підтримка сопрано Анни Нетребко Путіна.
- 17 серпня 2023 року концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, який мав відбутися в жовтні в Празі, скасували.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 48.06Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе