У Румунії скасували виступ путіністки Нетребко

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у facebook.

Це сталося завдяки зусиллям посольства України в Румунії та активістів.

На 6 жовтня було заплановано концерт російської сопрано, прибічниці Володимира Путіна Анни Нетребко разом з Трансільванським філармонічним оркестром. У програмі заходу також планувалося присвоєння Анні Нетребко звання Почесного доктора Національної музичної академії імені Георге Діми.

Щоби не допустити її виступ, посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями (зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії), а також залучало представників громадянського суспільства.

"Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані культурно-мистецькі заходи. Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", - наголосили в МЗС України.