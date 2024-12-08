У Швейцарії пройшла церемонія нагородження European Film Awards: головну нагороду отримав фільм "Емілія Перес"

Про це повідомляє The Guardian.

Мюзикл "Емілія Перес" отримав призи за найкращий фільм, найкращу режисуру та найкращий сценарій за свій іспаномовний мюзикл про боса мексиканського картелю, який зробив операцію зі зміни статі і намагається спокутувати свої минулі злочини.

Акторка Карла Софія Ґаскон, яка виконала подвійні ролі трансжінки Емілії і її попереднього втілення Хуана "Манітаса" Дель Монте, була удостоєна нагороди за найкращу жіночу роль.

Це робить стрічку потенційним кандидатом на премію "Оскар" у наступному році.

Серед інших переможців - "Немає іншої землі" режисера Базеля Адри, який документує примусове переміщення палестинців із рідного Масафер-Ятта. Він отримав нагороду за найкращий документальний фільм.

Приз за найкращу чоловічу роль дістався Абу Сангаре, який зіграв молодого шукача притулку в стрічці "Історія Сулеймана".

Латвійський Гінц Зілбалодіс став лауреатом за найкращий європейський анімаційний фільм з екоказкою "Потік".

Лауреати European Film Awards

Головні нагороди:

Найкращий фільм: "Емілія Перес"

"Емілія Перес" Найкращий режисер: Жак Одіар ("Емілія Перес")

Жак Одіар ("Емілія Перес") Найкращий сценарист: Жак Одіар ("Емілія Перес")

Жак Одіар ("Емілія Перес") Найкраща акторка: Карла Софія Гаскон ("Емілія Перес")

Карла Софія Гаскон ("Емілія Перес") Найкращий актор: Абу Сангаре ("Історія Сулеймана")

Інші нагороди:

Найкращий документальний фільм: "Немає іншої землі" (реж. Юваль Абрахам, Базель Адра, Рейчел Сор, Хамдан Баллал)

"Немає іншої землі" (реж. Юваль Абрахам, Базель Адра, Рейчел Сор, Хамдан Баллал) Найкращий анімаційний фільм: "Потік" (реж. Гінтс Зілбалодіс)

"Потік" (реж. Гінтс Зілбалодіс) Найкращий короткометражний фільм: "Людина, яка не могла мовчати" (реж. Небойша Слієпчевіч)

"Людина, яка не могла мовчати" (реж. Небойша Слієпчевіч) Європейське відкриття: "Арман" (реж. Гальфдан Улльманн Тендель)

"Арман" (реж. Гальфдан Улльманн Тендель) Найкраща операторська робота: Бенджамін Кракун ("Субстанція")

Бенджамін Кракун ("Субстанція") Найкращий монтаж: Жюльєтт Вельфлін ("Емілія Перес")

Жюльєтт Вельфлін ("Емілія Перес") Найкращий художник-постановник: Ягна Добеш ("Дівчина з голкою")

Ягна Добеш ("Дівчина з голкою") Найкращий художник із костюмів: Таня Хауснер ("Лазня диявола")

Таня Хауснер ("Лазня диявола") Найкращі макіяж і зачіска: Евалотта Остероп ("Коли світло розбивається")

Евалотта Остероп ("Коли світло розбивається") Найкраща оригінальна музика: Фредерікке Гоффмаєр ("Дівчина з голкою")

Фредерікке Гоффмаєр ("Дівчина з голкою") Найкращий звук: "Історія Сулеймана" (Марк-Олів’є Брюлле, П’єр Баріо, Шарлотта Бутрак, Семюель Айшун, Родріго Діас)

"Історія Сулеймана" (Марк-Олів’є Брюлле, П’єр Баріо, Шарлотта Бутрак, Семюель Айшун, Родріго Діас) Найкращі візуальні ефекти: "Субстанція" (Браян Джонс, П’єр Прокудін-Горскі, Червін Шафагі, Гійом Ле Гуез)

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