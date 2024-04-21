У травні знову запрацює парк "Межигір’я": всі прибутки вперше скерують до держбюджету

Про це повідомили у Міндовкілля.

Зазначається, що для того, щоб новостворений об’єкт запрацював, Кабінет Міністрів нещодавно схвалив рішення стосовно передання парку всіх заарештованих активів.

Також зроблено крок з передання до парку земельних ділянок з управління Кабміну та рухомого майна від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Це картини, автомобілі, меблі, техніка, обладнання тощо.

"Це нарешті відкрило можливості для 100% повернення Межигір’я у державну власність", - йдеться в повідомленні.

Після офіційного відкриття парку увесь прибуток від роботи Межигір’я надходитиме до державного бюджету.

"Завдяки рішенню уряду "Межигір’я" набуває статусу не лише унікального обʼєкта, а й стає одним з інструментів підтримки економіки України та об’єктом із сотнею нових робочих місць. Місцем, яке завдяки відвідувачам наповнюватиме державну скарбницю та працюватиме задля перемоги України над ворогом", - наголосив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький.