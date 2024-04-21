У травні знову запрацює парк "Межигір’я": всі прибутки вперше скерують до держбюджету
Парк-пам’ятка "Межигір’я", що в селі Нові Петрівці Київської області, відновить роботу в травні. Усі прибутки вперше за десятиріччя будуть надходити до державного бюджету
Про це повідомили у Міндовкілля.
Зазначається, що для того, щоб новостворений об’єкт запрацював, Кабінет Міністрів нещодавно схвалив рішення стосовно передання парку всіх заарештованих активів.
Також зроблено крок з передання до парку земельних ділянок з управління Кабміну та рухомого майна від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Це картини, автомобілі, меблі, техніка, обладнання тощо.
"Це нарешті відкрило можливості для 100% повернення Межигір’я у державну власність", - йдеться в повідомленні.
Після офіційного відкриття парку увесь прибуток від роботи Межигір’я надходитиме до державного бюджету.
"Завдяки рішенню уряду "Межигір’я" набуває статусу не лише унікального обʼєкта, а й стає одним з інструментів підтримки економіки України та об’єктом із сотнею нових робочих місць. Місцем, яке завдяки відвідувачам наповнюватиме державну скарбницю та працюватиме задля перемоги України над ворогом", - наголосив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький.
- Нагадаємо, у липні 2023 року Рада прийняла в другому читанні та в цілому проєкт закону про створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".
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