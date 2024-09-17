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У Великій Британії зняли два звинувачення з Гарві Вайнштейна, жінки висловили розчарування

Дар'я Тарасова
17 вересня, 2024 вiвторок
16:02
Культура На фото: Гарві Вайнштейн

Жінки, які зіграли ключову роль у справі голлівудського кінопродюсера Гарві Вайнштейна, заявили, що розчаровані рішенням прокуратури Великої Британії зняти з нього два звинувачення

Зміст

Про це пише The Guardian.

Колишня особиста помічниця Гарві Вайнштейна Зельда Перкінс, яка порушила угоду про нерозголошення (NDA), щоб допомогти викрити продюсера як ґвалтівника, заявила, що це рішення прокурорів поставило під сумнів ставлення системи правосуддя до сексуального насильства та зґвалтування.

У вересні прокуратура оголосила, що припиняє справу про напад на жінку в Лондоні, що імовірно стався в 1996 році, після того, як перевірка доказів виявила, що "більше немає реалістичної перспективи засудження".

Перкінс, яка сказала, що просила поліцію повернути докази, зокрема щоденники та записи, що стосуються Вайнштейна, сказала, що вона вважає, що на розвиток подій у Великій Британії частково вплинули нещодавні події в США. Там засудження Вайнштейна за сексуальні злочини в 2020 році було скасовано апеляційним судом Нью-Йорка.

"Те, що сталося в США, не стосується його провини. Була юридична процедура, і все, що відбувається, це ще раз підкреслює, що мова йде про диспропорцію влади. Якщо ви заможні, ви можете дозволити собі адвокатів, ви продовжуватимете шукати все менші й менші й менші юридичні лазівки. Я не думаю, що це була єдина причина, але це вплинуло на рішення", - прокоментувала Перкінс.

Ровена Чіу, яка також була помічницею Вайнштейна і яка публічно звинуватила його в спробі зґвалтувати її у Венеції в 1998 році, сказала, що вона розуміла, що британські прокурори чекали, як підуть судові процеси в США.

"Але схоже, що матеріально-технічне забезпечення, витрати та бар’єри, які перешкоджають засудженню дуже впливових і багатих людей, залишаються стримувальним фактором", - додала вона.

  • У липні 2021 Вайнштейна перевезли з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, де на нього чекав новий суд щодо сексуальних злочинів. 8 червня британська прокуратура висунула звинувачення проти експродюсера у нападі на жінку у Лондоні 1996 року. 
  • 11 жовтня 2022 року в Лос-Анджелесі розпочався суд над Гарві Вайнштейном, на якому ув’язненому експродюсеру висунули ще 11 звинувачень у сексуальному насильстві, за що йому загрожує ще 140 років за ґратами
  • У листопаді дружина губернатора Каліфорнії Сібель Ньюсом звинуватила продюсера Гарві Вайнштейна в зґвалтуванні. Адвокат Вайнштейна заявив, що жінки, які багато років тому погодилися на сексуальні стосунки з продюсером, тепер соромляться і "брешуть про те, що сталося насправді"
  • У грудні 2022 року Вайнштейна визнали винним у ще одному зґвалтуванні. Прокурори вимагали 24 роки увʼязнення.
  • Після скасування голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну вироку у справі про зґвалтування його перевели до лікарні в Нью-Йорку, де виявили "багато проблем" зі здоровʼям.
  • 9 вересня ув'язненому в США продюсеру Гарві Вайнштейну терміново провели операцію на серці.
Теги:
Кіно
Шоу-бізнес
скандал
зґвалтування
Велика Британiя
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