У Великій Британії зняли два звинувачення з Гарві Вайнштейна, жінки висловили розчарування

Про це пише The Guardian.

Колишня особиста помічниця Гарві Вайнштейна Зельда Перкінс, яка порушила угоду про нерозголошення (NDA), щоб допомогти викрити продюсера як ґвалтівника, заявила, що це рішення прокурорів поставило під сумнів ставлення системи правосуддя до сексуального насильства та зґвалтування.

У вересні прокуратура оголосила, що припиняє справу про напад на жінку в Лондоні, що імовірно стався в 1996 році, після того, як перевірка доказів виявила, що "більше немає реалістичної перспективи засудження".

Перкінс, яка сказала, що просила поліцію повернути докази, зокрема щоденники та записи, що стосуються Вайнштейна, сказала, що вона вважає, що на розвиток подій у Великій Британії частково вплинули нещодавні події в США. Там засудження Вайнштейна за сексуальні злочини в 2020 році було скасовано апеляційним судом Нью-Йорка.

"Те, що сталося в США, не стосується його провини. Була юридична процедура, і все, що відбувається, це ще раз підкреслює, що мова йде про диспропорцію влади. Якщо ви заможні, ви можете дозволити собі адвокатів, ви продовжуватимете шукати все менші й менші й менші юридичні лазівки. Я не думаю, що це була єдина причина, але це вплинуло на рішення", - прокоментувала Перкінс.

Ровена Чіу, яка також була помічницею Вайнштейна і яка публічно звинуватила його в спробі зґвалтувати її у Венеції в 1998 році, сказала, що вона розуміла, що британські прокурори чекали, як підуть судові процеси в США.

"Але схоже, що матеріально-технічне забезпечення, витрати та бар’єри, які перешкоджають засудженню дуже впливових і багатих людей, залишаються стримувальним фактором", - додала вона.