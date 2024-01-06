У віці 100 років померла британська акторка Глініс Джонс, яка відома за фільмом "Мері Поппінс"

Про це повідомляє CNN.

У четвер, 4 січня, менеджер Джонс Мітч Клем повідомив, що вона померла "мирно" у Лос-Анджелесі в будинку для людей похилого віку, де вона жила останні кілька років. У неї залишився онук Томас і троє правнуків.

"Глініс торувала свій життєвий шлях завдяки інтелекту, дотепності та любові до виступів, впливаючи на мільйони життів, - зазначив Клем. - Вона увійшла в моє життя на початку моєї кар'єри та встановила дуже високу планку того, як потрібно працювати в цій індустрії з витонченістю, класом і правдою".

Кар'єра Джонс як кіноакторки, телеведучої та театральної актриси охоплює майже дев'ять десятиліть.

Ще підлітком Джонс отримала свою першу роль у кіно в романтичній драмі 1938 року "Південна їзда". У 1940-х роках вона знялася у низці фільмів, зокрема у воєнній драмі "49-та паралель" у 1941 році, за яку отримала нагороду за найкращу акторську роботу від Національної ради кінооглядачів США.

Довідково: Джонс народилася в Південній Африці та виросла у Великій Британії, знялася в низці голлівудських фільмів і телешоу протягом 1950-х років до свого великого прориву в 1960 році, коли разом з Деборою Керр і Робертом Мітчумом знялася в сімейній драмі "Сандаунзери" в ролі пані Ферт. Фільм отримав п'ять номінацій на "Оскар", в тому числі одну для Джонс у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".

У 1963 році Джонс знялася в однойменному телесеріалі "Глініс", комедії про таємничу письменницю, а потім отримала свою найвідомішу роль пані Бенкс у діснеївському фільмі "Мері Поппінс", що вийшов 1964 року.

Разом з Джулі Ендрюс, Діком Ван Дайком і Девідом Томлінсоном у "Мері Поппінс" Джонс зіграла пані Бенкс, яскраву та оптимістичну феміністичну героїню, яка співала пісню "Sister Suffragette" в оскароносному фільмі.

У 1980-х і 1990-х роках Джонс з'являлася в різних телесеріалах, включаючи "Повноліття" 1988 року і драму "Суддя" 1994 року, разом з Денісом Лірі та Джуді Девіс. Серед інших її робіт - "Поки ти спав" 1995 року та комедія "Суперзірка" 1999 року.