Голлівудський актор Крістіан Олівер загинув у авіакатастрофі разом з двома дочками

Про це повідомляє The Guardian.

Олівер, уроджений Крістіан Клепсер, і його дочки були пасажирами одномоторного літака, який вилетів приблизно о 12.10 за місцевим часом з аеропорту в Бекії, маленькому острові, що належить державі Сент-Вінсент і Гренадіни, згідно з даними влади.

Представники Королівської поліції Сент-Вінсенту і Гренадин повідомили, що літак, який прямував до сусідньої Сент-Люсії, зазнав невизначених труднощів під час польоту, а потім впав у море.

На місце катастрофи прибули рибалки, водолази та члени берегової охорони країни. Військовослужбовці змогли підняти чотири тіла людей, які перебували на борту літака.

За повідомленням поліції, 51-річний Олівер, його дочки Аннік і Мадіта Клепсер, 10 і 12 років відповідно, а також пілот і власник літака Роберт Сакс були оголошені мертвими на місці події медичним персоналом.

Берегова охорона доставила тіла Олівера та його дочок до місцевого моргу на човні..

Напередодні авіакатастрофи актор закінчив зйомки своїх останніх сцен на знімальному майданчику майбутнього фільму "Назавжди збережи свій мир".

Режисер фільму "Назавжди збережи свій мир" Нік Лайон вшанував пам'ять Олівера, опублікувавши в Instagram фотографію, на якій він і покійний актор зображені в останній день зйомок.

"Ми роками говорили про спільне продюсування фільму і нарешті зробили це", - написав Лайон, додавши, що вони з Олівером разом працювали над п'ятьма проєктами.

Довідково: акторська кар'єра Олівера розпочалася у 1994 році з ролі у 26-серійному серіалі "Врятовані дзвоником: Новий клас". З 2006 по 2008 рік він знявся у фільмах з Клуні та Кейт Бланшетт "Гарний німець", у стрічках з Емілем Гіршем "Гонщик" та з Томом Крузом "Валькірія".

Окрім ролі у фільмі "Назавжди збережи свій мир", нещодавні роботи лос-анджелеського актора включають озвучення серій відеоігор Call of Duty та Medal of Honor у 2017 та 2020 роках відповідно.