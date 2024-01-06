Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Голлівудський актор Крістіан Олівер загинув у авіакатастрофі разом з двома дочками

Голлівудський актор Крістіан Олівер загинув у авіакатастрофі разом з двома дочками

6 січня, 2024 субота
10:45
Культура Крістіан Олівер

У четвер, 4 січня, в авіакатастрофі біля узбережжя одного з карибських островів разом з двома доньками загинув американський актор Крістіан Олівер, який протягом 30-річної кар'єри знімався у фільмах разом з Томом Крузом і Джорджем Клуні

Про це повідомляє The Guardian.

Олівер, уроджений Крістіан Клепсер, і його дочки були пасажирами одномоторного літака, який вилетів приблизно о 12.10 за місцевим часом з аеропорту в Бекії, маленькому острові, що належить державі Сент-Вінсент і Гренадіни, згідно з даними влади.

Представники Королівської поліції Сент-Вінсенту і Гренадин повідомили, що літак, який прямував до сусідньої Сент-Люсії, зазнав невизначених труднощів під час польоту, а потім впав у море.

На місце катастрофи прибули рибалки, водолази та члени берегової охорони країни. Військовослужбовці змогли підняти чотири тіла людей, які перебували на борту літака.

За повідомленням поліції, 51-річний Олівер, його дочки Аннік і Мадіта Клепсер, 10 і 12 років відповідно, а також пілот і власник літака Роберт Сакс були оголошені мертвими на місці події медичним персоналом.

Берегова охорона доставила тіла Олівера та його дочок до місцевого моргу на човні..

Напередодні авіакатастрофи актор закінчив зйомки своїх останніх сцен на знімальному майданчику майбутнього фільму "Назавжди збережи свій мир".

Режисер фільму "Назавжди збережи свій мир" Нік Лайон вшанував пам'ять Олівера, опублікувавши в Instagram фотографію, на якій він і покійний актор зображені в останній день зйомок.

"Ми роками говорили про спільне продюсування фільму і нарешті зробили це", - написав Лайон, додавши, що вони з Олівером разом працювали над п'ятьма проєктами.

Довідково: акторська кар'єра Олівера розпочалася у 1994 році з ролі у 26-серійному серіалі "Врятовані дзвоником: Новий клас". З 2006 по 2008 рік він знявся у фільмах з Клуні та Кейт Бланшетт "Гарний німець", у стрічках з Емілем Гіршем "Гонщик" та з Томом Крузом "Валькірія".

Окрім ролі у фільмі "Назавжди збережи свій мир", нещодавні роботи лос-анджелеського актора включають озвучення серій відеоігор Call of Duty та Medal of Honor у 2017 та 2020 роках відповідно.

  • У п'ятницю, 5 січня, актор Девід Соул, найбільш відомий за роллю в американському телесеріалі "Старскі та Гатч", помер у віці 80 років.

Кіно
США
Читайте також:
окупанти
6 січня, 2024 субота
Війська РФ найближчими тижнями готуються до наступу на Куп'янськ, - ISW
Рамзан Кадиров
6 січня, 2024 субота
Буданов відреагував на прохання Кадирова про зняття санкцій
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
5 січня, 2024 п'ятниця
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.27
    Купівля 38.27
    Продаж 39.12
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 43.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 січня
12:00
Ворог обстріляв Нікополь з артилерії: загинула людина
11:43
Володимир Зеленський
Зеленський закликав міжнародну спільноту передати Україні $300 млрд заморожених російських активів
11:14
Оновлено
Японія землетрус
Землетрус у Японії: кількість загиблих перевищила 100, понад 200 людей вважаються зниклими безвісти
11:03
Ексклюзив
кримський міст
Окупанти активно посилюють оборону Кримського мосту, - Гуменюк
10:59
ЗРК С-300 РФ
Росіяни зранку атакували Харківщину: ракети С-300 влучили між населеними пунктами
10:46
Ексклюзив
знищені окупанти
Ворог зменшив кількість штурмових дій в напрямку Синьківки та Петропавлівки, - очільник Купʼянської РВА Канашевич
10:40
Пінгвіни біля станції "Академік Вернадський"
"Очікується "бебі-бум": полярники показали пташенят пінгвінів, яких з кожним днем народжується все більше
10:09
Обстріл Херсонщини 6 січня
Війська РФ на Херсонщині зруйнували склад із гумдопомогою та модульні будинки, де жили переселенці
10:08
OPINION
Віктор Каспрук
Чи спрацює остання ставка Путіна?
10:00
Свято Хрещення Господнього
Свято Хрещення Господнього 2024: історія, нова дата та як відзначати
09:28
окупанти
Окупанти у Маріуполі перекидають вантажівки із боєкомплектами в напрямку Бердянська, - Андрющенко
09:03
Окупований Крим
Командувач Повітряних сил підтвердив ураження пункту управління на аеродромі у Саках
09:00
Огляд
Що мурує війна, куди зникають дисиденти, де живуть депутати - 5 книг про сутінки демократії
08:50
На фото: система ППО
Окупанти вночі запустили по Україні 2 "шахеди": їх збила ППО
08:18
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Міноборони Тайваню звинуватило Китай у веденні психологічної війни проти жителів острова
08:05
OPINION
Петро Олещук
Наївні сни про ядерну зброю
08:04
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія утримує у Чорному морі 4 кораблі, ракетоносіїв немає
08:01
Лукашенко
Як Білорусь готується до виборів у лютому 2024 року
07:44
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 7 танків, 13 артсистем і 800 військових, - Генштаб
07:32
У США перекинувся пасажирський автобус
На шляху до Нью-Йорка перекинувся пасажирський автобус: загинула людина, ще 11 поранено
07:30
Василь Стус
Поет і борець з тоталітаризмом: 5 запитань про Василя Стуса
06:52
Обстріл Покровська у ніч на 6 січня
Росіяни вночі двічі обстріляли Покровськ: є постраждалі
06:42
Українців попередили про ймовірні перебої в роботі деяких реєстрів
06:33
сектор Газа
Літаки Франції та Йорданії скинули сім тонн гумдопомоги у Газу
06:21
окупанти
Війська РФ найближчими тижнями готуються до наступу на Куп'янськ, - ISW
06:00
Естонія
Допомога Україні та безпека кордонів: президент Естонії скликав Раду з держоборони
05:36
Ллойд Остін
Ллойд Остін 1 січня потрапив до лікарні, але вже повертається до роботи, - речник Пентагону
05:10
терористи ХАМАС
Держдеп США пообіцяв $10 млн за дані про джерела фінансування ХАМАС
04:42
Австрія
Через війну в Україні та енергетичну кризу в Австрії став банкрутом великий виробник опалювальної техніки
04:14
Рамзан Кадиров
Буданов відреагував на прохання Кадирова про зняття санкцій
03:46
На фото: ракета із супутником
Китай запустив в космос чергову групу метеосупутників
03:14
Джозеф Байден, саміт НАТО
Республіканці хочуть прямих переговорів з Байденом щодо допомоги Україні, - Bloomberg
02:48
Економіка
Війна РФ в Україні вплинула на світову економіку, особливо в Європі, - ООН
02:20
Трамп
Більше як 20 штатів США намагаються заблокувати участь Трампа у виборах, - NYT
01:52
Пандемія COVID-19 у Нідерландах
У ВООЗ відзначили зростання захворюваності на COVID і закликали повернутись до карантинних заходів
01:41
Дмитро Лубінець
Путін видав указ про громадянство РФ для дітей з України, Лубінець назвав це геноцидом і пояснив задум окупантів
01:24
електроенергія, шахеди
Росія запустила "шахеди": БПЛА фіксували на Київщині та Хмельниччині
00:56
У Шотландії виникли проблеми з фінансуванням розміщення біженців з України
00:28
Ердоган та Зеленський
Зеленський обговорив з Ердоганом "зерновий коридор", Формулу миру та оборонну співпрацю
2024, п'ятниця
5 січня
23:54
Руслан Стефанчук
У Верховній Раді планують створити комітет із питань НАТО, - Стефанчук
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV