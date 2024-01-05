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Виконавець ролі детектива з американського серіалу "Старскі та Гатч" Девід Соул помер у віці 80 років

5 січня, 2024 п'ятниця
22:24
Культура

У п'ятницю, 5 січня, актор Девід Соул, найбільш відомий за роллю в американському телесеріалі "Старскі та Гатч", помер у віці 80 років

Про це повідомляє The Guardian.

"Девід Соул - коханий чоловік, батько, дідусь і брат - помер вчора після доблесної боротьби за життя в люблячому сімейному колі, - заявила його дружина Хелен Снелл в п'ятницю. - Він подарував світові багато надзвичайних дарів як актор, співак, казкар, творчий художник і близький друг.

Британсько-американський актор був найбільш відомий за роллю детектива Кеннета "Хатча" Хатчінсона в американському пригодницькому телесеріалі "Старскі та Гатч". 

Серед інших помітних ролей - Джошуа Болт у комедійному вестерні "А ось і наречені" та офіцер Джон Девіс у фільмі "Магнум Форс". Соул також був співаком з такими хітами, як Don't Give Up on Us і Silver Lady, які стали хітами №1 у Великій Британії.

Довідково: Соул народився 28 серпня 1943 року в Чикаго, штат Іллінойс. Він почав виступати на сцені в середині 60-х років. Соул привернув увагу своєю сценічною роботою під час гастролей по країні з групою, особливо в ролі "Covered Man" на шоу Мерва Гріффіна в 1966 і 1967 роках. Згодом відбувся його перший виступ на телебаченні у програмі "Фліппер". У 1967 році він підписав контракт з Columbia Pictures і розпочав серію запрошених виступів, у тому числі в "Зоряному шляху", перш ніж отримав роль у "А ось і наречені".

У середині 1990-х Соул переїхав до Великої Британії, де зробив кар'єру на сцені Вест-Енду в таких постановках, як "Комічний потенціал" і "Брати по крові". Він отримав британське громадянство у 2004 році.

  • Зокрема, напередодні мексиканська акторка Ана Офелія Мургіа, яка озвучувала головну героїню фільму "Коко" студій Disney та Pixar, померла у віці 90 років.
Кіно
США
Велика Британiя
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