Виконавець ролі детектива з американського серіалу "Старскі та Гатч" Девід Соул помер у віці 80 років

Про це повідомляє The Guardian.

"Девід Соул - коханий чоловік, батько, дідусь і брат - помер вчора після доблесної боротьби за життя в люблячому сімейному колі, - заявила його дружина Хелен Снелл в п'ятницю. - Він подарував світові багато надзвичайних дарів як актор, співак, казкар, творчий художник і близький друг.

Британсько-американський актор був найбільш відомий за роллю детектива Кеннета "Хатча" Хатчінсона в американському пригодницькому телесеріалі "Старскі та Гатч".

Серед інших помітних ролей - Джошуа Болт у комедійному вестерні "А ось і наречені" та офіцер Джон Девіс у фільмі "Магнум Форс". Соул також був співаком з такими хітами, як Don't Give Up on Us і Silver Lady, які стали хітами №1 у Великій Британії.

Довідково: Соул народився 28 серпня 1943 року в Чикаго, штат Іллінойс. Він почав виступати на сцені в середині 60-х років. Соул привернув увагу своєю сценічною роботою під час гастролей по країні з групою, особливо в ролі "Covered Man" на шоу Мерва Гріффіна в 1966 і 1967 роках. Згодом відбувся його перший виступ на телебаченні у програмі "Фліппер". У 1967 році він підписав контракт з Columbia Pictures і розпочав серію запрошених виступів, у тому числі в "Зоряному шляху", перш ніж отримав роль у "А ось і наречені".

У середині 1990-х Соул переїхав до Великої Британії, де зробив кар'єру на сцені Вест-Енду в таких постановках, як "Комічний потенціал" і "Брати по крові". Він отримав британське громадянство у 2004 році.