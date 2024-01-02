Ана Офелія Мургіа, мексиканська акторка та голос діснеївського мультфільму "Коко", померла у віці 90 років

Про це повідомляє The Guardian.

Мургія озвучувала бабусю Коко у фільмі 2017 року, який розповідає про те, як маленький хлопчик під час мексиканського свята Día de los Muertos потрапляє до країни мертвих і розкриває сімейну таємницю.

Мультфільм "Коко" отримав дві нагороди Американської кіноакадемії: за найкращий анімаційний фільм і за найкращу оригінальну пісню "Пам'ятай мене", яку Мургія співає наприкінці фільму в дуеті з Мігелем, правнуком Коко.

Національний інститут образотворчих мистецтв і літератури Мексики "з глибоким сумом" написав у соціальних мережах про її смерть, зазначивши, що "артистична кар'єра Мурґії була життєво важливою для сценічного мистецтва Мексики".

Con profunda tristeza lamentamos el sensible deceso de la primera actriz Ana Ofelia Murguía, quien formaba parte del elenco estable de la @CNTeatromx del #INBAL y cuya trayectoria artística fue vital para las artes escénicas de México.



Enviamos condolencias y abrazamos con… pic.twitter.com/BnEkpxG4k2 — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) December 31, 2023

Довідково: Мургія була добре відома в Мексиці та часто грала лиходіїв у більш ніж 100 ролях, які охоплювали сцену, кіно і телебачення протягом семи десятиліть.

Вона вивчала акторську майстерність у Національній школі театрального мистецтва Мексики. Свою першу роль зіграла 1954 року у п'єсі "Випробування вогнем", а першу роль на екрані - десять років по тому у фільмі "Транзит" 1964 року.

У 1979, 1986 і 1996 роках вона отримала нагороду "Аріель", головну акторську премію Мексики, за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Королева ночі".

Акторка також була номінована ще тричі за найкращу жіночу роль другого плану та встановила рекорд за кількістю номінацій на найкращу жіночу роль без перемоги, бувши номінованою п'ять разів.

У 2011 році Мурґія отримала нагороду "Золотий Аріель" за життєві досягнення, якою відзначають видатних діячів мексиканської кіноіндустрії. Вона була однією з останніх живих зірок Золотого віку мексиканського кіно, коли кіноіндустрія країни розквітла у 1940-50-х роках.

Її останньою роботою стала роль у серіалі 2018 року "Хосе Хосе: Принц пісні", вигаданому байопіку про мексиканського попспівака.