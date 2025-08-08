У віці 97 років помер американський астронавт Джеймс Ловелл, який командував Аполлоном-13
7 серпня в США помер один із найвідоміших астронавтів XX століття — Джеймс Ловелл, командир місії Аполлон-13
Про це пише Bloomberg.
Як повідомило Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, він помер 7 серпня в Лейк-Форесті, штат Іллінойс.
Ловелл чотири рази був у космосі, став першим, хто двічі літав на Місяць.Він першим виконав зближення з пілотованим космічним кораблем, брав участь у найдовшому американському польоті 1960‑х на Gemini 7, а також був членом екіпажу орбітальної місії Аполлон-8, під час якої було зроблено перший знімок Землі з космосу.
Його 29 днів у космосі були найдовшими серед усіх американців до того, як у 1980-х роках почалися польоти шаттлів на низьку навколоземну орбіту.
У 1970 році він став командиром Аполлона-13 — місії, яка мала здійснити посадку на Місяць, але через вибух кисневого бака, однак завдяки рішучості та підтримці з Землі астронавтам вдалося повернутися живими.
Після завершення кар’єри Ловелл працював у в телекомунікаційній галузі, але продовжував брати участь у суспільному житті, час від часу з'являючись у рекламі.
