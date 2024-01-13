У віці 98 років помер зірка американського серіалу "Дні нашого життя" Білл Хейз

Про це повідомляє BBC.

У червні минулого року Хейз відсвяткував свій 98-й день народження на знімальному майданчику американського телесеріалу в оточенні колег-зірок.

Про смерть актора повідомив його агент. Він зазначив, що Хейз помер у п'ятницю в оточенні сім'ї.

Довідково: Вільям Фостер Хейз III народився в Гарві, штат Іллінойс, у 1925 році. Він почав свою кар'єру як музикант і отримав популярність завдяки пісні "Балада про Дейві Крокетта".

Потім він почав присвячувати більше уваги акторській майстерності та отримав свою найвідомішу роль у серіалі "Дні нашого життя" на каналі NBC у лютому 1970 року - злочинця, який також був співаком у стилі лаунж.

Він продовжував зображати персонажа Дага Вільямса протягом наступних 50 років, аж до 2023 року.

Його колега по знімальному майданчику, Сіфорт Хейз, з'явилась у серіалі за два роки до нього, зігравши роль Джулі Вільямс.

Спочатку вони грали подружжя на екрані, а згодом стали парою в реальному житті, побравшись у 1974 році. Згодом вони знову сказали "Так" - цього разу на телебаченні - коли їхні герої одружилися між собою два роки по тому.

Популярність їхнього роману навіть призвела до того, що того року вони з'явилися на обкладинці журналу Time.

У 2018 році він і Сіфорт Хейз отримали нагороди "Еммі" за життєві досягнення в телесеріалі.

Від попереднього шлюбу з Мері Гоббс у Хейза п'ятеро дітей.