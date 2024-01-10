Зірка "Людей Ікс" та "Останнього кандидата" Адан Канто помер від раку

Про це пише Deadline.

Адан Канто, який розпочав музичну карʼєру в Мексиці, щоб стати голлівудським актором, помер 8 січня після боротьби з раком апендикса. Йому було 42 роки.

У 2022 році Канто знявся в серіалі Warner Bros. Television "Прибиральниця", який вийшов на Fox. Попри хворобу, яка не дозволяла йому зніматися, він встиг зіграти головну роль у двох сезонах проєкту і планував долучитися до акторського складу й у третьому сезоні. Однак виробництво шоу відновилося лише в грудні 2023 року після закінчення страйків у Голлівуді.

Зазначається, що серіал віддасть данину пам’яті зірці в новому сезоні.

Адан Канто також зіграв головну роль у серіалі "Останній кандидат", який спершу виходив на АВС, а потім - виключно на Netflix. Він зображував обраного віцепрезидента Аарона Шора разом із Кіфером Сазерлендом протягом трьох сезонів. Канто також зʼявився в популярному серіалі "Нарко". Серед ролей у кіно, ймовірно, найвідомішою є роль Сонця у фільмі "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього".

Канто покинув батьківський дім у віці 16 років, щоб продовжити кар’єру співака та гітариста в Мехіко. Він почав зніматися в місцевій рекламі та телевізійних шоу, а згодом знявся у драматичному серіалі Кевіна Вільямсона для Fox у 2013 році "Послідовники" (The Following).

В актора залишилась дружина Стефані Енн Канто та двоє маленьких дітей: 3,5-річний Роман Алдер та 1,5-річна Єва Джозефіна.

