Україна підтвердила участь у Євробаченні–2026
Суспільний мовник оголосив, що Україна візьме участь 70-му пісенному конкурсі "Євробачення", що у 2026 році відбудеться у Відні
Про це повідомляє "Суспільне".
Україна буде представлена на ювілейному, 70-му, Євробаченні, що відбудеться в Австрії.
"Враховуючи виклики, які поставив минулий конкурс, ми хочемо довести, що передусім Україна вражає крутими артистами, які пишуть музику європейського рівня, задають тренди, доносять глибинні сенси і власним прикладом з гордістю показують високий рівень творчості, яка народжується в непорівнювано складних умовах війни", — прокоментувала голова української делегації Оксана Скибінська.
Вона зазначила, що до ювілейного конкурсу український Нацвідбір готує кілька сюрпризів, про які почнуть розповідати вже незабаром.
- Цього року у швейцарському Базелі на Євробаченні перемогла Австрія, Україна посіла 9-те місце.
- Минулого тижня генеральний директор австрійського мовника ORF Роланд Вайсманн оголосив, що пісенний конкурс "Євробачення-2026" проведуть у Відні на арені "Вінер-Штадтхалле".
- Біла Церква
