Україна підтвердила участь у Євробаченні–2026

Про це повідомляє "Суспільне".

Україна буде представлена на ювілейному, 70-му, Євробаченні, що відбудеться в Австрії.

"Враховуючи виклики, які поставив минулий конкурс, ми хочемо довести, що передусім Україна вражає крутими артистами, які пишуть музику європейського рівня, задають тренди, доносять глибинні сенси і власним прикладом з гордістю показують високий рівень творчості, яка народжується в непорівнювано складних умовах війни", — прокоментувала голова української делегації Оксана Скибінська.

Вона зазначила, що до ювілейного конкурсу український Нацвідбір готує кілька сюрпризів, про які почнуть розповідати вже незабаром.