Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Українець Євгеній Тімохін створить номер для Азербайджану на Євробаченні-2024

Українець Євгеній Тімохін створить номер для Азербайджану на Євробаченні-2024

5 квітня, 2024 п'ятниця
14:54
Культура На фото: Євгеній Тімохін

Український режисер та кліпмейкер Євгеній Тімохін стане постановником номера співаків Фахрі Ісмаїлова та Ількіна Довлатова, які представлятимуть Азербайджан

Про це він повідомив у Facebook.

Український кліпмейкер TIMÓ, справжнє ім'я якого Євгеній Тімохін, режисер кліпів для українських артистів KAZAKY, LAMA, Злати Огнєвіч та інших, працює над номером Азербайджану на пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

"Азербайджан на "Євробаченні-2024" з піснею Özünlə apar представлять співаки Фахрі Ісмаїлов та Ількін Довлатов. Уже зараз триває підготовка", - написав TIMÓ.

Кліпмейкер працював над створенням номерів для багатьох концертів, телевізійних шоу, знімав проморолики для "Голосу країни 2" та "Фабрики зірок 4". TIMÓ тричі був відзначений за найкращі постанови модних показів на Ukrainian Fashion Week.

Режисер та креативний директор Герман Нєнов, який займався постановкою українського Євробачення-2023 у Ліверпулі, створить шоу для співачки Tali з Люксембургу.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.

Теги:
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
Азербайджан
Читайте також:
Карл Волох
Автор Карл Волох
4 квітня, 2024 четвер
В оточенні Зеленського нікому з ним сперечатися
фейк
4 квітня, 2024 четвер
"Харків та Одеса - історично російські міста, вони повернуться під контроль РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 4 квітня
форма ЗСУ
4 квітня, 2024 четвер
Обстріл військових на шикуванні під Запоріжжям: у СБУ розкрили найімовірнішу версію подій
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.81
    Купівля 38.81
    Продаж 39.34
  • EUR
    Купівля 42.1
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 квітня
16:19
Юлія Лапутіна
Колишня очільниця Мінветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалася до СБУ
16:18
Шмигаль
Зараз потрібно не півмільйона людей: Шмигаль пообіцяв, що мобілізація буде м'якшою
16:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Зрив мобілізації через Telegram. Як росіяни намацали слабке місце через небажання Зеленського брати відповідальність за армію?
16:05
СБУ оголосила підозру в держзраді пропагандисту з телеканалів Медведчука
16:02
Ексклюзив
вибори у Словаччині
Інтрига зберігається: політексперт Герасимчук оцінив шанси кандидатів у президенти Словаччини перед другим туром виборів
15:48
Ілля Вітюк
Голова департаменту кібербезпеки СБУ Вітюк прокоментував вартість задекларованої квартири його дружини
15:37
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія оприлюднила новий довгостроковий оборонний план на тлі війни в Україні
15:30
На фото: Дені Вільнев
Режисер "Дюни" Дені Вільнев зніме фільм про ядерну війну 
15:27
на фото польські військові
Польща виділяє понад $215 млн на захист східного кордону
15:26
Ексклюзив
Київський міський пологовий будинок 2
Новий керівник Київського пологового будинку №2 відреагував на звинувачення колективу
15:07
Путін стріляє з гвинтівки. Скрін з RT
Росія використовувала італійське обладнання для озброєння спецпідрозділів
15:06
Оновлено
Унаслідок нічного удару РФ по Покровську знищено офіс "Лікарів без кордонів"
15:05
Аналітика
вибори у Туреччині
Перемога опозиції в Туреччині: що означає поразка партії Ердогана
15:03
Російські військові
РФ почала мобілізовувати заробітчан із Середньої Азії після теракту в Підмосков'ї, - Спротив
14:57
DOK-ING MV-4
В Україні випробували нову машину для розмінування. У чому її особливість
14:42
військовий квиток, мобілізація
Україна планує запустити "смарт-мобілізацію": у Міноборони розкрили деталі
14:38
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Альперін, Єрімічук та інші: Зеленський увів у дію санкції РНБО щодо 7 бізнесменів і 86 компаній
14:38
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:21
Шереф Малкоч
Турецький омбудсмен має намір відвідати українських полонених у Росії
14:20
Український маркетинг-форум 2024
Живучий бізнес: 17-й Український маркетинг-форум пройде 17-18 квітня
14:01
OPINION
Орест Сохар
​"Правосуддя з дисконтом": Як Трамп в останній момент уникнув конфіскації активів
13:56
Джо Байден
"Якщо ви хочете Третьої світової, голосуйте за Байдена": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 5 квітня
13:32
оркі росіяни полон
Нацгвардійці взяли в полон росіянина-морпіха, який приїхав штурмувати українські позиції на мопеді
13:30
ЗСУ, мобілізація
Гравців ФК "Кривбас" бронюватимуть від мобілізації
13:29
Компанія Apple скоротила понад 600 співробітників. Причина
13:17
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
За останні тижні РФ знищила в Україні 80% ТЕЦ, – Шмигаль
13:17
Оновлено
ППО NASAMS
Росія вночі атакувала Україну "шахедами" та ракетами: є пошкодження в Харкові та Запорізькому районі
13:05
Україні вдалося повернути з окупації дівчинку-сироту та двох підлітків, позбавлених батьківського піклування
12:53
Анонс
Програма Реальний фронт
На Еспресо - нова аналітична програма “Реальний фронт”
12:52
Ілон Маск
Блінкен заявив, що Україна стане членом НАТО, Маск порівняв це з початком фільму про ядерний апокаліпсис
12:52
Путін
Кремль роздає лояльним до влади російським бізнесменам відібрані в України компанії, - британська розвідка
12:40
Within Temptation
Нідерландський гурт Within Temptation випустив спільну пісню з українцем Alex Yarmak
12:40
Оновлено
Відбудова, реабілітація, євроінтеграція, безпекова угода: Шмигаль обговорив допомогу Україні з прем'єркою Литви Шимоніте
12:33
Тарас Кремінь
Кремінь пояснив, якою має бути мовна реінтеграція деокупованих територій
12:33
Оновлено
Олександр Онищенко
"Газова справа": ВАКС засудив екснардепа-втікача Онищенка до 15 років тюрми
12:23
FPV-дрон
Прем'єрка Литви Шимоніте анонсувала закупівлю 3 тис. FPV-дронів для України
12:20
Бузок
Короткочасні дощі та грози: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду у вихідні
12:08
На фото: Гайтана
Гайтана вперше за 10 років випустила новий альбом - "Сонце в тобі"
12:08
електроенергія, шахеди
На півдні ворожий дрон пошкодив високовольтну підстанцію: ситуація в енергосистемі станом на 5 квітня
12:06
Оновлено
обстріл, ППО
Дрони СБУ атакували щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV