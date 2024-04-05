Українець Євгеній Тімохін створить номер для Азербайджану на Євробаченні-2024

Про це він повідомив у Facebook.

Український кліпмейкер TIMÓ, справжнє ім'я якого Євгеній Тімохін, режисер кліпів для українських артистів KAZAKY, LAMA, Злати Огнєвіч та інших, працює над номером Азербайджану на пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

"Азербайджан на "Євробаченні-2024" з піснею Özünlə apar представлять співаки Фахрі Ісмаїлов та Ількін Довлатов. Уже зараз триває підготовка", - написав TIMÓ.

Кліпмейкер працював над створенням номерів для багатьох концертів, телевізійних шоу, знімав проморолики для "Голосу країни 2" та "Фабрики зірок 4". TIMÓ тричі був відзначений за найкращі постанови модних показів на Ukrainian Fashion Week.

Режисер та креативний директор Герман Нєнов, який займався постановкою українського Євробачення-2023 у Ліверпулі, створить шоу для співачки Tali з Люксембургу.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.