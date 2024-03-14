Режисер Герман Нєнов створить номер для Люксембургу на Євробаченні-2024
Режисер та креативний директор Герман Нєнов, який займався постановкою українського Євробачення-2023 у Ліверпулі, створить шоу для співачки Tali з Люксембургу
Про це у спільному дописі в Instagram повідомило видання RTL Today та сам Нєнов.
Український режисер та креативний директор Герман Нєнов стане постановником номера для співачки Tali на Євробаченні-2024. Артистка представлятиме Люксембург з піснею Fighter. Це буде перша участь країни на пісенному конкурсу після 31-річної перерви.
"Люксембурзька делегація пишається і рада працювати з цим високоповажним і професійним режисером. Нєнов має великий досвід участі в пісенному конкурсі "Євробачення", і висвітлить різні моменти нашої участі, представивши неймовірну картину, яка поєднає в собі ілюмінацію, світлодіодну складову, хореографію та креативні спецефекти", - зазначили в RTL Today.
Герман Ненов, креативний директор, який співпрацював з BBC під час Євробачення-2023 у Ліверпулі.
Українка Віолетта Корєтнік зняла кліп на пісню Love Bites для Bambie Thug, які перемогли на нацвідборі і візьмуть участь у Євробаченні-2024 від Ірландії.
68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.
Цього року шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024. Зокрема віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник
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