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Українець Удовиченко переміг на музичному конкурсі у Бельгії та отримав можливість грати на скрипці Страдіварі

10 червня, 2024 понедiлок
10:17
Культура

Український музикант Дмитро Удовиченко отримав гран-прі міжнародного конкурсу скрипалів мені королеви Єлизавети у Бельгії

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Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України. 

25-річний український скрипаль Дмитро Удовиченко став переможцем конкурсу імені королеви Єлизавети у Бельгії. Конкурс заснований у 1937 році з ініціативи королеви Бельгії Єлизавети та бельгійського скрипаля Ежена Ісає. 

У 2024 році цей конкурс уже вдвадцяте був присвячений скрипці. 

Одна з нагород, яку отримав Дмитро Удовиченко, — це можливість протягом чотирьох років грати на скрипці Страдіварі Huggins 1708 року. Також серед нагород - концерти у Бельгії та за кордоном. 

Примітно, що під час церемонії нагородження музикант демонстративно не потиснув руку одному з членів журі — росіянину Вадиму Рєпіну.

Удовиченко народився у Харкові. Він навчається музики з п’яти років. Дмитро є переможцем багатьох міжнародних музичних конкурсів, зокрема міжнародного конкурсу скрипалів імені Яші Хейфеца 2017 (Литва) та Andrea Postacchini Competition (Італія).

Він грав на скрипці Pietro Guarneri 1702 року, наданій Villa Musica Rheinland-Pfalz Foundation. Дмитро виступав з відомими оркестрами: Brandenburger Symphoniker, Slovak Sinfonietta, Sønderiyllands Symphoniker (Данія), NDR Radiophilarmonie тощо. У 2013 році він був прийнятий у клас професора Бориса Гарлицького у Folkwang Universität der Künste (Ессен, Німеччина).

Дмитро Удовиченко грав на скрипці П’єтро Гварнері 1702 року, яку надав Фонд культури "Рейнланд-Пфальц". Зараз музикант грає на скрипці італійського скрипкового майстра 18 ст. Джовані Баттіста Гваданіні (Giovanni Battista Guadagnini), яка надана фондом Franz Behrens Stiftung.

Теги:
музика
Бельгія
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