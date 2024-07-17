Український бренд Cultnaked потрапив у скандал через колаборацію з внесеною до переліку спонсорів війни PepsiCo

Відповідний допис компанії оприлюднили в instagram.

Український бренд жіночого одягу Cultnaked, який носять світові зірки Аріана Ґранде, Марен Морріс, Кайлі та Кендалл Дженнер, зробив колаборацію з компанією PepsiCo Україна. Вони зняли спільне відео та випустили лімітовану колекцію одягу.

"Новий стиль. Культовий смак. В рамках ребрендингу логотипа і нашого стилю ми об’єднались з Мері Фуртас та Cultnaked у новій колабі. Кожен образ відображає зухвалу та освіжаючу сутність обох брендів", - зазначили в описі.

Проте співпраця бренду з PepsiCo викликала обурення українців. У вересні 2023 року НАЗК внесло PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати у РФ, сплачуючи податки та підтримують економіку країни-агресорки.

"Моя 5-річна дитина знає, що "Пепсі" - спонсор тероризму, а деякі дорослі дяді і тьоті ніяк цього не второпають. Ганьба. Прикривати всю вашу ганьбу податками, робочими місцями, підтримкою економіки країни. Серйозно?", - написали у коментарях.

"Приклад, коли людині все одно, з ким вести колаборацію. Спонсор війни, то й спонсор війни. Не вийшли з Рашки, а кому цікаво? Зате світовий бренд", - зауважили інші.

Бренду Cultnaked нагадали, що PepsiCo платить податки в Росії, з яких "робляться ракети, які летять на українців".

"Марі, я сподіваюся, що це необачність і буде звернення та розголошення інформації, що "Пепсі" спонсорує недокраїну, і пояснення, як ця колаба відбулася. Дуже на це сподіваємося", - звернулися напряму до засновниці бренду.

Фото: скриншот з instagram

Фото: скриншот з instagram

Фото: скриншот з instagram

Фото: скриншот з instagram

Фото: скриншот з instagram

Наразі коментарі під дописом видаляють. Ситуацію бренд не коментував.

Відомо, що PepsiCo, виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші харчові продукти під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Слов’яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" тощо.