Український лейбл Moon Records випустив платівку пісень Dakooka з російськими виконавцями
Український лейбл Moon Records випустив вініл співачки Dakooka, до якого увійшло 10 російськомовних композицій, записаних з виконавцями з Росії
Відповідна інформація розміщена на сайті Moon Records.
Лейбл Moon Records видав у Німеччині вініл "Цветы" українська співачки й авторки пісень Катерини Єрьоменко, відомої як Dakooka. Згідно з описом, це лімітоване видання, яке складає 300 примірників.
"Це альбом-щоденник, заспіваний голосом покоління у колаборації з найяскравішими представниками сучасної сцени. Кожна композиція — це унікальний творчий діалог. Кожне ім’я у треклісті — артист із впізнаваною інтонацією та власним музичним світом. Наснажливі й болючі, сумні й пристрасні — ці пісні об’єднує голос DAKOOKA - пронизливий, живий, справжній. Реліз виходить на рожевому вінілі — як символ ніжності, вразливості та сили. Щира, чуттєва й смілива добірка пісень для тих, хто вміє слухати серцем", - зазначили в описі Moon Records.
"Голосом покоління", як видно з треклісту, є російські виконавці аигел (у доробку гурту є пісня "Пыяла", що стала саундтреком до російського пропагандистського серіалу "Слово пацана"), репер pyrokinesis (який висловлював підтримку мешканцям Курська) та інші:
side a:
01. Без настроения (аигел х dakooka)
02. Алые пожары (we х dakooka)
03. Люби меня (daniel shake х dakooka)
04. У времени нет любви (pyrokinesis х dakooka)
05. Для нас двоих (kolpaque х dakooka)
side b:
01. Роднее (bazar х dakooka)
02. Север (kirill sever х dakooka)
03. Утопая (kabaev х dakooka)
04. Вечеринка (dima zhuk х dakooka)
05. Пофиг (аигел х dakooka)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.59
- EUR Купівля 48Продаж 48.69
- Актуальне
- Важливе