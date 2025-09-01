Український лейбл Moon Records випустив платівку пісень Dakooka з російськими виконавцями

Відповідна інформація розміщена на сайті Moon Records.

Лейбл Moon Records видав у Німеччині вініл "Цветы" українська співачки й авторки пісень Катерини Єрьоменко, відомої як Dakooka. Згідно з описом, це лімітоване видання, яке складає 300 примірників.

"Це альбом-щоденник, заспіваний голосом покоління у колаборації з найяскравішими представниками сучасної сцени. Кожна композиція — це унікальний творчий діалог. Кожне ім’я у треклісті — артист із впізнаваною інтонацією та власним музичним світом. Наснажливі й болючі, сумні й пристрасні — ці пісні об’єднує голос DAKOOKA - пронизливий, живий, справжній. Реліз виходить на рожевому вінілі — як символ ніжності, вразливості та сили. Щира, чуттєва й смілива добірка пісень для тих, хто вміє слухати серцем", - зазначили в описі Moon Records.

"Голосом покоління", як видно з треклісту, є російські виконавці аигел (у доробку гурту є пісня "Пыяла", що стала саундтреком до російського пропагандистського серіалу "Слово пацана"), репер pyrokinesis (який висловлював підтримку мешканцям Курська) та інші:

side a:

01. Без настроения (аигел х dakooka)

02. Алые пожары (we х dakooka)

03. Люби меня (daniel shake х dakooka)

04. У времени нет любви (pyrokinesis х dakooka)

05. Для нас двоих (kolpaque х dakooka)

side b:

01. Роднее (bazar х dakooka)

02. Север (kirill sever х dakooka)

03. Утопая (kabaev х dakooka)

04. Вечеринка (dima zhuk х dakooka)

05. Пофиг (аигел х dakooka)

