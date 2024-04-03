Український скульптор Олександр Лідаговський став членом Королівського товариства британських художників
Скульптора Олександра Лідаговського, студію в Києві якого розбомбила злочинна російська армія, прийняли до Королівського товариства британських художників
Про це повідомляє The Guardian.
Український митець Олександр Лідаговський був змушений покинути Київ разом із дружиною Дашею Непочатовою та 16-річною падчеркою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Скульптор розповів, що його друзі надіслали йому фотографії його розбомбленої майстерні.
"Коли ми залишали Україну, щоб урятувати доньку, ми навіть не думали, що це буде так надовго. Зараз, оскільки я так далеко від своєї країни і здається, що я живу іншим життям, я намагаюся не думати про це, заперечувати це, загнати цей біль у глибину своєї свідомості і дати собі більше часу на прийняття цього", - зазначив Лідаговський.
Він поділився, що у Великій Британії отримав статус біженця. Скульптор наголошує, що йому було дуже важливо залишитися в професії.
"Я відчував, що втратив свій голос і мову, тому для мене було важливо не втратити свою професійну ідентичність. Коли я приїхав сюди, я просто відчув порожнечу, тому що був відірваний від свого попереднього життя", - зізнався митець.
Він зауважив, що добре знав ринок в Україні та українське суспільство, але став невидимим у Великій Британії, де ніхто не знав його. Тому першочерговою задачею для митця стало проявити себе, стати видимим. За його словами, почесне членство в Королівському товаристві британських художників стало зворушливим і несподіваним.
"Я також дізнався цю новину в день свого народження, тож це було як подарунок на свято", - розповів Лідаговський.
Минулого року митець зміг продемонструвати свою роботу в Winter Sculpture Park у Бекслі, на південному сході Лондона, а нещодавно виграв одну з п’яти премій для скульптури в приміщенні на Lucca Biennale Cartasia, що є найбільшою подією в світі мистецтва з паперу та архітектури. Його скульптура "Ластівковий політ" буде виставлена в Лукці, Італія.
"Твір буде зроблено з гофрованого картону, а скульптура займає акробатичну позу, яка називається "ластівка", і метафорично показує, що її нога в минулому, а голова в майбутньому, але вона намагається балансувати в сьогоденні з розкритими руками", - пояснив він.
Багато робіт Лідаговського можна побачити в Києві - у парку Шевченка, на Хрещатику, у Мистецькому Арсеналі, у різних районах столиці.
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