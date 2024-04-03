Український скульптор Олександр Лідаговський став членом Королівського товариства британських художників

Про це повідомляє The Guardian.

Український митець Олександр Лідаговський був змушений покинути Київ разом із дружиною Дашею Непочатовою та 16-річною падчеркою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Скульптор розповів, що його друзі надіслали йому фотографії його розбомбленої майстерні.

"Коли ми залишали Україну, щоб урятувати доньку, ми навіть не думали, що це буде так надовго. Зараз, оскільки я так далеко від своєї країни і здається, що я живу іншим життям, я намагаюся не думати про це, заперечувати це, загнати цей біль у глибину своєї свідомості і дати собі більше часу на прийняття цього", - зазначив Лідаговський.

Він поділився, що у Великій Британії отримав статус біженця. Скульптор наголошує, що йому було дуже важливо залишитися в професії.

"Я відчував, що втратив свій голос і мову, тому для мене було важливо не втратити свою професійну ідентичність. Коли я приїхав сюди, я просто відчув порожнечу, тому що був відірваний від свого попереднього життя", - зізнався митець.

Він зауважив, що добре знав ринок в Україні та українське суспільство, але став невидимим у Великій Британії, де ніхто не знав його. Тому першочерговою задачею для митця стало проявити себе, стати видимим. За його словами, почесне членство в Королівському товаристві британських художників стало зворушливим і несподіваним.

"Я також дізнався цю новину в день свого народження, тож це було як подарунок на свято", - розповів Лідаговський.

Минулого року митець зміг продемонструвати свою роботу в Winter Sculpture Park у Бекслі, на південному сході Лондона, а нещодавно виграв одну з п’яти премій для скульптури в приміщенні на Lucca Biennale Cartasia, що є найбільшою подією в світі мистецтва з паперу та архітектури. Його скульптура "Ластівковий політ" буде виставлена в Лукці, Італія.

"Твір буде зроблено з гофрованого картону, а скульптура займає акробатичну позу, яка називається "ластівка", і метафорично показує, що її нога в минулому, а голова в майбутньому, але вона намагається балансувати в сьогоденні з розкритими руками", - пояснив він.

Багато робіт Лідаговського можна побачити в Києві - у парку Шевченка, на Хрещатику, у Мистецькому Арсеналі, у різних районах столиці.