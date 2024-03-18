Україну на Лейпцизькому книжковому ярмарку цьогоріч представлять 11 видавництв: подробиці

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Під час заходу діятиме спеціальна літературна українська програма "Українські історії опору та ідентичності". Гаслом участі України є "Крихкість існування".

Програма складається з 28 подій за участі відомих українських та іноземних письменників, літературознавців, журналістів, лідерів думок.

"Під час панельних дискусій та розмов вони сфокусуються на розвиткові української літератури та книговидавництва під час війни, питанні деколонізації та літературі військових", - зазначили у пресслужбі відомства.

Зокрема відбудеться подія, присвячена пам'яті поета Максима Кривцова, який загинув узимку на передовій. Про його збірку "Вірші з бійниці" поговорять Дмитро Вербич, Анастасія Нікітіна, Анастасія Худавердян і Катерина Калитко.

"У фокусі також будуть тексти Станіслава Асєєва, Артема Чеха, Андрія Любки, Олени Стяжкіної", - уточнили в Мінкульті.

Україну на національному стенді, який організовує Український інститут книги, представлять 11 видавництв, зокрема "Наш Формат", Видавництво Старого Лева, "Саміт-книга" та інші.

На стенді буде представлено близько 150 видань різних жанрів. Також у наявності будуть книжки Максима Кривцова, Андрія Гудими, Гліба Бабіча — письменників-воїнів, які загинули на фронті, захищаючи Україну.