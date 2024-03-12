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Україну на Лондонському книжковому ярмарку представить 8 видавництв

12 березня, 2024 вiвторок
12:26
Культура На фото: Україна візьме участь у Лондонському книжковому ярмарку

У Лондоні з 12 по 14 березня відбудеться одна з найбільших міжнародних книжкових бізнес-подій, на якій укладають угоди з купівлі та продажу прав на книжки

Про це повідомили на сайті Українського інституту книги.

Україна візьме участь у Лондонському книжковому ярмарку – одній із найбільших міжнародних бізнес-подій книжкового світу, що відбудеться із 12 по 14 березня 2024 року.

На Лондонському книжковому ярмарку представлять свої книги 8 українських видавництв: "Видавництво Старого Лева", "Навчальна книга – Богдан", CP Publishing, АССА, Tianachu, "Ранок", "Наш формат" та SNOWDROP. На події, яку щорічно відвідує понад 25 тис. професіоналів видавничої справи, укладають угоди з купівлі та продажу прав на книжки. 

Офіційне відкриття українського національного стенда заплановане на 13 березня, 17:00. У межах українського стенда 13 березня відбудеться панельна дискусія Power of people, учасниками якої стануть письменниця і директорка Українського Інституту в Лондоні Олеся Хромейчук, кураторка у сфері культури та освіти, проєктна менеджерка Ольга Муха, письменник і воєнний кореспондент Девід Патрікаракос, поетеса та есеїстка Ірина Старовойт та старша кореспондентка з міжнародних питань британських газет The Guardian та Observer Емма Грем-Гаррісон.

Під час дискусії говоритимуть про спротив України під час повномасштабної війни та про те, як він вразив західні країни, про важливість українського громадянського суспільства та про його вплив на збереження світової демократії. 

Теги:
бізнес
Велика Британiя
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