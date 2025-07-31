Унаслідок атаки РФ на Київ 31 липня пошкоджено будівлю кіностудії Довженка

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

"У ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка — однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що кіностудія є культурним символом України з більш ніж сторічною історією.

"Тут народилися легендарні фільми, зокрема "Земля", "Ентузіязм (Симфонія Донбасу)", "Тіні забутих предків" — стрічки, що здобули світове визнання і залишаються класикою кіномистецтва", - нагадали в Держкіно.

Під час ранкового ракетного удару було пошкоджено виробничі приміщення студії та частково — приміщення готелю. Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. Люди при цьому не постраждали. Однак у Держкіно назвали руйнування наймасштабнішими від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Ці збитки — не просто матеріальні, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять і культурні коди, які формувалися століттями", - наголосили у пресслужбі.

"Росія вкотре демонструє, що війна спрямована не лише проти народу, а й проти спадщини, культури та майбутнього України", - додали там.