Унаслідок ракетного удару Росії по Києву пошкоджено мечеть
Російська злочинна армія вранці 2 вересня завдала масованого ракетного удару по Україні, унаслідок якого суттєвих руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру духовного управління мусульман Криму
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у телеграм.
"Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим - мечеть на Нивках", - зазначив Чубаров.
Фото: телеграм-канал Рефета Чубарова
Фото: телеграм-канал Рефета Чубарова
За словами голови Меджлісу, будівля Ісламського центру, особливо розташована в ньому мечеть, тепер потребуватиме ремонту.
Як повідомив заступник Муфтія мусульман Криму, військовий капелан Сулейман Хайруллаєв, обійшлося без людських жертв.
"Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла", - додав Чубаров.
Фото: телеграм-канал Рефета Чубарова
Фото: телеграм-канал Рефета Чубарова
Фото: телеграм-канал Рефета Чубарова
2 вересня Росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами, вибухи лунали і в Харкові.
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