Унаслідок ракетного удару Росії по Києву пошкоджено мечеть

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у телеграм.

"Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим - мечеть на Нивках", - зазначив Чубаров.

Фото: телеграм-канал Рефета Чубарова

Фото: телеграм-канал Рефета Чубарова

За словами голови Меджлісу, будівля Ісламського центру, особливо розташована в ньому мечеть, тепер потребуватиме ремонту.

Як повідомив заступник Муфтія мусульман Криму, військовий капелан Сулейман Хайруллаєв, обійшлося без людських жертв.

"Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла", - додав Чубаров.

Фото: телеграм-канал Рефета Чубарова

Фото: телеграм-канал Рефета Чубарова

Фото: телеграм-канал Рефета Чубарова

2 вересня Росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами, вибухи лунали і в Харкові.