В Ірландії розпочали зйомки другого сезону "Венздей"
Netflix оголосив про початок зйомок другого сезону "Венздей" та повідомив, що один із зірок проєкту не повернеться у продовженні серіалу
Про це пише Variety.
В Ірландії офіційно розпочато виробництво 2-го сезону "Венздей". Головна зірка, виконавиця ролі Венздей Аддамс Дженна Ортега, звичайно, повернеться в проєкт, де вона виступає і продюсеркою. Повертаються до ролей і Кетрін Зета-Джонс, яка зіграла Мортішу Аддамс, Луїс Гузман, який втілив Ґомеса Аддамса, Ісаак Ордонес (у ролі Паґслі Аддамса) і Луянда Унаті Льюїс-Ньяво (заступник шерифа Річі Сантьяго)
Однак Персі Гайнс Вайт, який виконав одну з ключових ролей - Ксав'є Торпа, відсутній в оголошеному списку акторів. У 2023 році Гайнс Вайт засудив "дезінформаційну кампанію", упродовж якої проти нього в соціальних мережах висунули звинувачення в сексуальному насильстві.
До другого сезону долучаться також Біллі Пайпер, Еві Темплтон, Овен Пейнтер і Ноа Тейлор. Netflix підтвердив, що в продовженні серіалу зʼявиться лауреат премії "Золотий глобус" Стів Бушемі, а Тендів Ньютон з’явиться в ролі запрошеної зірки. Запрошеною зіркою стане також і Крістофер Ллойд, який зіграв Фестера Аддамса у фільмі 1991 року "Сімейка Аддамсів".
"Ми дуже раді, що вся родина Аддамсів зʼявиться в Академії Невермор цього сезону разом із омріяним іконами та новими обличчями", — сказали творці серіалу та шоуранери Ел Гоф і Майлз Міллар.
Серіал "Венздей" вперше вийшов в листопаді 2022 року і миттєво став хітом для Netflix. Це одне з найпопулярніших шоу стримінгу, його було номіновано на 12 премій "Еммі", з них 4 серіал виграв.
Перегляди серіалу "Венздей" за тиждень склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів. Проєкт став третім серіалом в історії Netflix, що набрав понад 1 млрд переглядів за місяць.
Робота над 2-м сезоном була відкладена через страйки сценаристів і акторів, які заблокували більшу частину проєктів Голлівуду в 2023 році.
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