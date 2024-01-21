В Одесі помер актор, драматург і сценарист Євген Хаїт
Вранці неділі, 21 січня, помер від зупинки серця одеський актор, продюсер, драматург та сценарист Євген Хаїт
Про це повідомив керівник фракції "Слуга Народу" в Одеській міській раді Олег Філімонов.
"Сьогодні вранці пішов із життя наш друг, письменник сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми товаришували та працювали з 1986 року Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоч на серці він ніколи не скаржився", - написав Філімонов.
Євген Хаїт був учасником команди КВК Одеського державного університету, актором "Джентльмен-шоу" та сценаристом "Голі та смішні".
"Женька, розумник, дуже тонка та талановита людина. Чудові вірші, прекрасні та глибокі есе в інстаграмі. Майстер формулювань та наш беззмінний комерційний директор ще з часів наших після КВКовських гастролей", - згадує Філімонов.
- 9 січня пішов з життя засновник і організатор Міжнародного фестивалю "Мелодія двох сердець" та зірка української естради Віталій Білоножко.
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