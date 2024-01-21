В Одесі помер актор, драматург і сценарист Євген Хаїт

Про це повідомив керівник фракції "Слуга Народу" в Одеській міській раді Олег Філімонов.

"Сьогодні вранці пішов із життя наш друг, письменник сатирик, драматург, поет, блогер, продюсер, людина, з якою ми товаришували та працювали з 1986 року Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоч на серці він ніколи не скаржився", - написав Філімонов.

Євген Хаїт був учасником команди КВК Одеського державного університету, актором "Джентльмен-шоу" та сценаристом "Голі та смішні".

"Женька, розумник, дуже тонка та талановита людина. Чудові вірші, прекрасні та глибокі есе в інстаграмі. Майстер формулювань та наш беззмінний комерційний директор ще з часів наших після КВКовських гастролей", - згадує Філімонов.