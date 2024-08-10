В Україні вийшов документальний фільм присвячений співаку Назарію Яремчуку
В українських кінотеатрах вийшов у прокат документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", присвячений першій українській попзірці та солісту ВІА "Смерічка" Назарію Яремчуку
Про це інформує Держкіно.
Вказано, що режисером фільму став Артем Григорян. Ідею та продюсування стрічки взяла на себе Марія Яремчук, донька Назарія Яремчука.
Документальний фільм розкриє не лише історію Яремчука, а й покаже культурну атмосферу 1970-1980-х років в Україні.
"Документальна біографічна драма показує історію Назарія Яремчука - першої української попзірки. Перемога на конкурсі "Пісня-71" з "Червоною рутою", загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі - через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про його життя та шлях до міжнародної слави", - йдеться у синопсисі.
- Раніше творці фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" про музиканта, з якого фактично почалась історія української попмузики, показали тизер.
- До виходу стрічки українські артисти Джамала та Pianoбой записали кавери на пісні Назарія Яремчука. Альбом переспівів спродюсувала донька Яремчука Марія.
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