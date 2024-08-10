Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура В Україні вийшов документальний фільм присвячений співаку Назарію Яремчуку

В Україні вийшов документальний фільм присвячений співаку Назарію Яремчуку

Ольга Бабишена
10 серпня, 2024 субота
01:53
Культура Назарій Яремчук

В українських кінотеатрах вийшов у прокат документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", присвячений першій українській попзірці та солісту ВІА "Смерічка" Назарію Яремчуку

Зміст

Про це інформує Держкіно. 

Вказано, що режисером фільму став Артем Григорян. Ідею та продюсування стрічки взяла на себе Марія Яремчук, донька Назарія Яремчука. 

Документальний фільм розкриє не лише історію Яремчука, а й покаже культурну атмосферу 1970-1980-х років в Україні.

"Документальна біографічна драма показує історію Назарія Яремчука - першої української попзірки. Перемога на конкурсі "Пісня-71" з "Червоною рутою", загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі - через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про його життя та шлях до міжнародної слави", - йдеться у синопсисі. 

  • Раніше творці фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси" про музиканта, з якого фактично почалась історія української попмузики, показали тизер.
  • До виходу стрічки українські артисти Джамала та Pianoбой записали кавери на пісні Назарія Яремчука. Альбом переспівів спродюсувала донька Яремчука Марія.
Теги:
Суспільство
Кіно
Україна
мистецтво
українське кіно
Читайте також:
Путін
Автор Катерина Єсікова
9 серпня, 2024 п'ятниця
У Мексиці відповіли на прохання України арештувати Путіна у разі його візиту до країни
Карта Курськ 08.08.24
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
У Суджанському районі на Курщині захоплені склади з боєприпасами, які призначалися для наступу РФ на Сумщину, - Братчук
путін
Автор Ірена Моляр
8 серпня, 2024 четвер
"Реакція була дивною": політолог Шлінчак про виступ Путіна щодо ситуації у Курській області
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.36
  • EUR
    Купівля 44.6
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 серпня
02:55
Марина Безрукова очолила "Агенцію оборонних закупівель"
В Агенції оборонних закупівель розповіли, скільки контрактів на зброю для ЗСУ припадає на виробників з України
02:21
Медведєв
Операція в Курській області: Медведєв погрожує Німеччині російськими танками в Берліні
01:15
Швеція
Малі висилає посла Швеції: яка причина й до чого тут Україна
01:14
Рафаель Маріано Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ оприлюднив заяву щодо Курської АЕС
00:54
Оновлено
РФ двічі за день обстріляла Костянтинівку: внаслідок удару по супермаркету загинуло 14 людей, поранено 43
00:53
Оновлено
Брянська область
У трьох областях РФ ввели режим контртерористичної операції
00:26
Інфографіка
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 14-го дня змагань
2024, п'ятниця
9 серпня
23:59
Вибух гранати у Броварах
Отримав вирок чоловік, який у Броварах кинув гранату в поліцейського
23:43
Дар'я Варфоломеєв
Бубка на Олімпіаді нагородив уродженку РФ, яка підтримує окупацію українських територій
23:23
ЗСУ
​​​​​​​На Покровському напрямку Сили оборони знищили ворожий бронетранспортер, пошкодили 2 танки й 4 артсистеми: ситуація на фронті 9 серпня
23:12
Марина та Владислава Алексіїви, сестри Алексіїви, Олімпіада-2024, артистичне плавання
Олімпіада-2024: Сестри Алексіїви показали 5-й результат у технічній програмі артистичного плавання
22:54
Збірна Іспанії, Олімпіада-2024
Іспанія здійснила камбек і перемогла Францію у фіналі футбольного турніру на Олімпіаді
22:46
Александар Вучич
Вучич заявив, що Росія попередила Сербію про підготовку "державного перевороту"
22:36
У Нікополі внаслідок влучання дрона поранений півторарічний хлопчик
22:12
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Дослідники CAR з'ясували, коли виготовили ракету, яка влучила в Охматдит 8 липня
22:10
У Бразилії розбився пасажирський літак: загинули 62 людини, які були на борту
21:53
Іран
Іран може поставити РФ балістичні ракети Fath-360 з радіусом дії до 120 км, - Reuters
21:52
Ексклюзив
Лукашенко
"Він ще може на краю прірви втриматися": дипломат Чалий щодо слів Лукашенка про крах Росії
21:42
Ексклюзив
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (праворуч), Олімпіада-2024
Компанія Ferrexpo підтримує веслувальний клуб "Гірник" майже 30 років: Костянтин Жеваго про срібло українських каноїсток на Олімпіаді-2024
21:40
Володимир Зеленський
"За минулі три доби – особливо результативно": Зеленський подякував військовим за поповнення "обмінного фонду"
21:23
Огляд
Знайти "Щедрик" в "Академії Амбрелла": що подивитися на вихідних
21:13
Україна - США, конгрес
США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $125 млн: що в нього увійшло
21:04
комендантська година
У Донецькій області змінили комендантську годину. Деталі
21:00
ЄС
У червні тимчасовий захист у ЄС мали близько 4,3 млн українців: у якій державі найбільше
20:49
без світла, свічка блекаут
У Курській області 9 серпня проблеми з електроенергією. Буцімто через атаку БПЛА
20:46
Кулеба зустрівся з президентом Малаві
Понад 24 тис. км у дорозі: Кулеба завершує четверте Африканське турне
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Знищення росіян на Курщині: потужний удар, нова операція та інноваційне рішення для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:25
"Схеми" оприлюднили супутникові знімки після удару ЗСУ по аеродрому "Липецьк" РФ
20:23
Ірина Коляденко, вільна боротьба, Олімпіада-2024
Українка Коляденко вийшла до фіналу Олімпіади-2024 у боротьбі
20:15
Ігор Коломойський, суд
БЕБ внесло зміни до раніше оголошеної підозри Коломойському
20:07
застосунок Дія
До Дія.City зможуть доєднатися нові компанії: подробиці
20:07
Детективи БЕБ затримали бухгалтерку постачальника Міноборони з €4,7 млн в багажнику авто
Детективи БЕБ затримали бухгалтерку постачальника Міноборони з €4,7 млн в багажнику авто
20:07
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 898-го дня війни: у Курській області знищено колону ростехніки, український дрон збив ворожий Мі-8 та окупанти втратили 5 човнів за день
20:04
OPINION
Оксана Забужко
Шо нам дєлать, або От їм і Юр'єв дєнь
19:55
Оновлено
"Ворскла", УПЛ
"Ворскла" розгромила "Лівий Берег", а "Динамо" краще за "Верес". Розклад і результати всіх матчів 2-го туру УПЛ
19:45
Обстріл Харкова
Окупанти атакували Харків та область: є загиблий і поранений, пошкоджено будівлю вишу
19:22
Литва прапор
Литва анонсувала поставку Україні значного пакета допомоги
19:10
Курська АЕС
У Росії зменшили кількість персоналу на будмайданчику Курської АЕС-2
18:57
на фото Верховна Рада України
Комітет ВР підтримав законопроєкт про цивільні партнерства
18:56
Ексклюзив
Defense Express: на аеродромі в Липецьку базувалися винищувачі РФ п'ятого покоління
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV