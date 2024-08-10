В Україні вийшов документальний фільм присвячений співаку Назарію Яремчуку

Про це інформує Держкіно.

Вказано, що режисером фільму став Артем Григорян. Ідею та продюсування стрічки взяла на себе Марія Яремчук, донька Назарія Яремчука.

Документальний фільм розкриє не лише історію Яремчука, а й покаже культурну атмосферу 1970-1980-х років в Україні.

"Документальна біографічна драма показує історію Назарія Яремчука - першої української попзірки. Перемога на конкурсі "Пісня-71" з "Червоною рутою", загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі - через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про його життя та шлях до міжнародної слави", - йдеться у синопсисі.