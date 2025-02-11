В Україні зʼявилось видавництво "Адаптації", яке випускатиме книжки про війну

Про це пише "Читомо".

Як повідомив головний редактор видавництва Сергій Манірко, основна ідея проєкту — популяризація воєнної літератури й відкриття її авторів серед широкої читацької аудиторії.

"Нині ми спостерігаємо трохи сумну тенденцію з тим, що творів про війну, власне, в Україні достатньо, але дуже мало бестселерів у класичному розумінні, які б виходили за кордоном. Ми сподіваємося видати ті романи, які стануть найпродаванішими в Європі чи Америці та які колись стануть основною для екранізацій", — поділився редактор.

Манірко пояснив, що назву "Адаптації" обрали невипадково. Для команди видавництва вона означає пристосування людей до реалій сьогодення.

"Наші проєкти демонструють метаморфози пересічних людей до умов війни. У кожного вони свої. У військових — на захист своєї країни, у цивільних — на допомогу військовим. Життя кожного українця безповоротно змінилося. Ми адаптувалися до цього непростого часу. І література також адаптувалася", — уточнив редактор.

Першочергово у видавництві вирішили зосередитись саме на творах із воєнною тематикою, адже вважають, що потрібно дати можливість висловитись усім, хто переживає війну. Наразі планують видавати як мемуари військових, так і рефлексії цивільних — зараз видавництво співпрацює вже з 5 письменниками, двоє з яких — воїни ЗСУ.

"Ми вважаємо, що під час війни українцям необхідно писати. Ми живемо зараз, і якщо є що сказати — потрібно говорити. Особливо військовим", — додав Манірко.

У видавництві наразі вже готують перші видання. Серед них новий роман "Маленький диктатор" Дмитра Бєлова — гостра сатира на все те, що відбувається всередині Росії, яка показує події війни в Україні очима російських чиновників, зокрема диктатора Путіна. Окрім того, Манірко зазначив, що наразі у видавництві редагують текст мемуарів бійця Третьої штурмової бригади та сподіваються, що зможуть видати книжку до літа 2025 року.

Після публікації перших романів команда видавництва планує влаштовувати промотури та зустрічі з письменниками. Також головний редактор зазначив, що видавництво братиме участь у книжкових фестивалях.

Наразі видавництво працює у віддаленому форматі — команда працює над реєстрацією та шукає офіс у Києві. Окрім того, Манірко зазначив, що видавництво відкрите до співпраці з новими авторами.