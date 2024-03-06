Валерій Залужний взяв участь у зйомках фільму "Да Вінчі"
У середу, 6 березня, стало відомо, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у зйомках фільму "Да Вінчі"
Про це повідомляє фейсбук-сторінка фільму "Да Вінчі".
"Друзі! Маємо чудову новину! В зйомках фільму "Да Вінчі", попри велику зайнятість, взяв участь усіма нами шанований Валерій Залужний!", - йдеться у повідомленні.
Залужний поділився своїми спогадами про знайомство і дружбу з Дмитром Коцюбайлом, який загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут.
"Вони постійно перебували на зв’язку та були дуже близькими, а коли Дмитра нагородили Зіркою Героя України він попросив, щоб саме Валерій Федорович одягнув йому цю нагороду. Це було надзвичайно важливе інтерв’ю і ви переконаєтесь в цьому під час перегляду нашої стрічки!", - заявили представники, що працюють над створенням фільму.
Фото: Документальний фільм "Да Вінчі"
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