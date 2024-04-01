Ведучий Добринін заявив, що не йде на фронт, бо є єдиним годувальником у родині батьків

Про це він сказав в інтервʼю проєкту "У ліжку".

Український ведучий, колишній учасник шоу "Холостяк" та блогер Нікіта Добринін поділився, що усвідомлює, що його медійність накладає на нього відповідальність. Добринін каже, що відчуває, що його роль - це вплив, але важливо усвідомлювати відповідальність за цей вплив.

"Мені здається, що інфлюенсінг - це про відповідальність. Відповідальність вибору своєї роботи, що ти публічний, ти впливаєш на людей. І відповідати за наслідки", - зауважив ведучий.

Добринін займається волонтерством і каже, що усвідомлює сам для себе, чому не на фронті.

"Я абсолютно впевнений у своїй позиції, і я знаю, чим я займаюся, тому з будь-якими закидами конкретно на мою адресу мені не складно. Я розумію, що я один годувальник у своїй родині, у своїх батьків, я допомагаю своїм друзям, які на війні, брату, який на війні, на передовій, тобто я усвідомлюю, що без мене їм буде складніше. Вони впораються, але їм буде значно складніше", - зазначив блогер.

На його думку, блогери як люди, які мають медійність та свою аудиторію, мають популяризувати мобілізацію.

"Потрібно комунікувати, потрібен правильний рекрутинг. І це дуже важливо - не залякувати. Тому що те, що відбувається в коментарях, - це залякування. "Ти маєш бути в окопі" - знаєте, таке пишуть люди, які не сидять в окопі при цьому, тому що люди, які сидять в окопі, такого не напишуть, в них просто немає на це часу", - наголосив ведучий.

Добринін запевнив, що його подібні коментарі не зачіпають.

"Я в цей час, наприклад, роблю чи закриваю ще один збір. І я спокійний в своєму серці, тому що я знаю, чим займаюся, і я не знаю, чим займається ця людина, яка витрачає свій час на подібні коментарі", - підсумував він.