"Велика маленька брехня" отримає третій сезон: розпочалась робота над серіалом

Про це пише Variety.

Офіційно розпочалася робота над 3-м сезоном серіалу "Велика маленька брехня". Співавторка серіалу "Містер і місис Сміт" Франческа Слоун приєдналася до проєкту для написання сценарію першого епізоду. Вона також стала виконавчою продюсеркою третього сезону хітового шоу.

Окрім Слоун, виконавчим продюсером будуть Девід Келлі, Ніколь Кідман та Різ Візерспун. Кідман і Візерспун також виконають головні ролі.

Нещодавно Слоун підписала дворічний контракт з HBO. Також було оголошено, що зйомки 2-го сезону "Містер і місис Сміт" на Amazon Prime Video були відкладені на невизначений термін.

Серіал "Велика маленька брехня" дебютував у 2017 році та мав бути мінісеріалом. Шоу здобуло великий успіх у критиків одразу після запуску, отримало премії "Еммі" за найкращий мінісеріал, найкращу акторку в мінісеріалі (Кідман), найкращу акторку другого плану в мінісеріалі (Лора Дерн) та інші нагороди.

Невдовзі після цього HBO оголосило, що серіал повернеться з другим сезоном. Значна частина головного акторського складу повернулася, а також Меріл Стріп приєдналася до другого сезону в ролі Мері Луїзи Райт.

Перший сезон був заснований на однойменному романі Ліан Моріарті, тоді як другий сезон був заснований на оригінальному матеріалі Моріарті. Продовження роману має вийти у 2026 році.