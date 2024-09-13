Видавництво "Талант" без дозволу Ярмоленко й далі продає РФ книжку "Малечі про інтимні речі"

Про це вона повідомила у facebook.

Харківське видавництво "Талант", з яким протягом 5 років, до березня 2024-го, мала контракт українська секс-педагогиня Юлія Ярмоленко, з квітня 2022 року продовжило продавати книжки "Малечі про інтимні речі" Росії. Раніше авторка зазначала, що передала авторські права видавництву на 5 років і "майже ні на що" не мала впливу. Книжка була видана трьома мовами: українською, англійською і російською.

На думку секс-педагогині, у першій половині 2022 року в Росії продавалися залишки, яких мало вистачити на 4-6 місяців, але книжка не зникла з продажу ані через рік, ані через півтора. У "Таланті" пояснили, що в Росії продається підробка "Малечі про інтимні речі", а саме видавництво з країною-агресоркою не співпрацює. Проте, як виявила Ярмоленко, дослідивши російський інтернет-магазин, там її книжка продається в комплекті з ще однією книжкою видавництва "Талант".

"І якщо мою справді могли вкрасти, то тиражі іншої були настільки незначні, що робити підробку не мало ніякого сенсу. Тобто це було непрямим підтвердженням, що книжки з України їдуть у Росію. Я ще раз запитала видавництво, як же так. Вони ще раз запевнили, що з РФ не торгують ("Ви ж нам заборонили, але як передумаєте - скажіть", - у мене є скрини листування)", - зазначила Ярмоленко.

Коли вона отримала можливість самостійно поглянути на "Малечі про інтимні речі" російською, що продається після 2022 року, то переконалася, що в РФ продають оригінал.

"І тоді, всупереч своїм принципам і обіцянкам, я таки написала росіянам, які до повномасштабного ввозили "Малечу" в РФ. Кажу: "А чи не було такого, що після 24 лютого ви купували у видавництва книжки?" Вони: "Так ми постійно купуємо! Щомісяця. З квітня 2022 року регулярно отримуємо через Європу по 5-10 тисяч примірників. А ви хіба не в курсі?", - навела розмову з росіянами авторка.

Ярмоленко уточнила, що хотіла звернутися до СБУ, проте росіяни відмовилися свідчити. Вона також припускає, що гроші видавництву з РФ йшли через криптовалюту.

З червня 2024 року Ярмоленко співпрацює з видавництвом "Віхола", в якому у вересні вийде оновлена книжка "Малечі про інтимні речі 2.0". Перед закінченням договору "Талант", на думку Ярмоленко, надрукував багато "Малечі" російською.

"Припускаю, продали у Білгород постачальнику за низькою ціною. Я відправила і видавництву, і типографії досудове попередження, що якщо вони будуть друкувати російські наклади й далі, то я це так не залишу. Тобто оригінал має зникнути в Росії до кінця цього року. Підробки "Малечі" справді є, маю відео однієї - там навіть мого прізвища на обкладинці нема", - повідомила авторка.

Вона закликала не купувати стару версію книжки від "Таланту", який "досі продає книжки ворогу".

Оновлене і доповнене видання матиме 7 додаткових тем: безпека в інтернеті, вагітність, пологи, близнюки, грудне вигодовування, здорові стосунки у сім'ї й дорослішання.

Раніше Ярмоленко повідомляла, що "Талант" не платив їй роялті за старий тираж. "Жодного разу видавництво не відзвітувалося переді мною щодо цієї інформації. За моїми підрахунками - це не менше 500 тисяч примірників (так, трьома мовами)", - додала вона.