Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Видавництво "Талант" без дозволу Ярмоленко й далі продає РФ книжку "Малечі про інтимні речі"

Видавництво "Талант" без дозволу Ярмоленко й далі продає РФ книжку "Малечі про інтимні речі"

Дар'я Тарасова
13 вересня, 2024 п'ятниця
10:44
Культура "Малечі про інтимні речі"

Книжка секс-педагогині Юлії Ярмоленко "Малечі про інтимні речі" продовжує продаватися в Росії після початку повномасштабної війни без дозволу авторки

Зміст

Про це вона повідомила у facebook.

Харківське видавництво "Талант", з яким протягом 5 років, до березня 2024-го, мала контракт українська секс-педагогиня Юлія Ярмоленко, з квітня 2022 року продовжило продавати книжки "Малечі про інтимні речі" Росії. Раніше авторка зазначала, що передала авторські права видавництву на 5 років і "майже ні на що" не мала впливу. Книжка була видана трьома мовами: українською, англійською і російською.

На думку секс-педагогині, у першій половині 2022 року в Росії продавалися залишки, яких мало вистачити на 4-6 місяців, але книжка не зникла з продажу ані через рік, ані через півтора. У "Таланті" пояснили, що в Росії продається підробка "Малечі про інтимні речі", а саме видавництво з країною-агресоркою не співпрацює. Проте, як виявила Ярмоленко, дослідивши російський інтернет-магазин, там її книжка продається в комплекті з ще однією книжкою видавництва "Талант". 

"І якщо мою справді могли вкрасти, то тиражі іншої були настільки незначні, що робити підробку не мало ніякого сенсу. Тобто це було непрямим підтвердженням, що книжки з України їдуть у Росію. Я ще раз запитала видавництво, як же так. Вони ще раз запевнили, що з РФ не торгують ("Ви ж нам заборонили, але як передумаєте - скажіть", - у мене є скрини листування)", - зазначила Ярмоленко.

Коли вона отримала можливість самостійно поглянути на "Малечі про інтимні речі" російською, що продається після 2022 року, то переконалася, що в РФ продають оригінал.

"І тоді, всупереч своїм принципам і обіцянкам, я таки написала росіянам, які до повномасштабного ввозили "Малечу" в РФ. Кажу: "А чи не було такого, що після 24 лютого ви купували у видавництва книжки?" Вони: "Так ми постійно купуємо! Щомісяця. З квітня 2022 року регулярно отримуємо через Європу по 5-10 тисяч примірників. А ви хіба не в курсі?", - навела розмову з росіянами авторка.

Ярмоленко уточнила, що хотіла звернутися до СБУ, проте росіяни відмовилися свідчити. Вона також припускає, що гроші видавництву з РФ йшли через криптовалюту. 

З червня 2024 року Ярмоленко співпрацює з видавництвом "Віхола", в якому у вересні вийде оновлена книжка "Малечі про інтимні речі 2.0". Перед закінченням договору "Талант", на думку Ярмоленко, надрукував багато "Малечі" російською. 

"Припускаю, продали у Білгород постачальнику за низькою ціною. Я відправила і видавництву, і типографії досудове попередження, що якщо вони будуть друкувати російські наклади й далі, то я це так не залишу. Тобто оригінал має зникнути в Росії до кінця цього року. Підробки "Малечі" справді є, маю відео однієї - там навіть мого прізвища на обкладинці нема", - повідомила авторка.

Вона закликала не купувати стару версію книжки від "Таланту", який "досі продає книжки ворогу".

Оновлене і доповнене видання матиме 7 додаткових тем: безпека в інтернеті, вагітність, пологи, близнюки, грудне вигодовування, здорові стосунки у сім'ї й дорослішання.

Раніше Ярмоленко повідомляла, що "Талант" не платив їй роялті за старий тираж. "Жодного разу видавництво не відзвітувалося переді мною щодо цієї інформації. За моїми підрахунками - це не менше 500 тисяч примірників (так, трьома мовами)", - додала вона.

Теги:
Росія
освіта
скандал
Читайте також:
Томос
Автор Тетяна Нижник
11 вересня, 2024 середа
Інформація про загрозу відкликання Томосу для України не відповідає дійсності, - Владика Никодим
Автор Катерина Єсікова
11 вересня, 2024 середа
Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState
Курська область
Автор Катерина Єсікова
12 вересня, 2024 четвер
Росіяни почали атакувати позиції ЗСУ у Курській області, захопили кілька селищ, - ISW
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
13 вересня
10:51
Фотовиставка TITANIUM
TITANIUM: у Парижі триває виставка про українців, важко травмованих унаслідок війни
10:30
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Таке враження, що потенціал противника вичерпався: Згурець про ситуацію на Курщині
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:18
Підпалював об’єкти залізниці й наводив ракети на Чернігів: 44-річному чоловікові загрожує довічне ув'язнення
10:07
OPINION
Борислав Береза
Як Нацбанк виплеснув дитину разом з купіллю
10:00
обстріл
Росіяни обстріляли з артилерії Малу Токмачку у Запорізькій області: поранили пенсіонерку
09:59
дрон, БПЛА
У ніч на 13 вересня сили ППО збили 24 "шахеди" ворога із 26
09:52
Вийшла пісня "Якби не ка-ца-пи"
Горовий презентував пісню "Якби не ка-ца-пи" і кліп, в якому знявся Кондратюк
09:52
Оновлено
Канадський кінофестиваль TIFF призупинив показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
09:46
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Окупанти атакували Одесу та район БПЛА: одна людина постраждала
09:39
Екснардепу оголосили підозру в ухиленні від сплати понад 71 млн грн податків
09:20
Ексклюзив
фортифікаційні споруди
Донецький кряж має бути переритим, а ми ремонтуємо школи, в які ніхто не піде, - депутат Дружківської міськради Довбня
08:50
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 143 боєзіткнення: ворог проводив атаки на кількох напрямках
08:48
У передмісті Маріуполя в ніч на 13 вересня було знищено російські склади з боєприпасами, - Андрющенко
08:21
OPINION
Еспрес-шлюби у "Дії" і ліцензії на знищення памʼяток історії, культури й природи
08:09
OPINION
У питаннях війни з Росією команда Трампа демонструє політичне божевілля
07:56
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація станом на ранок 13 вересня
07:46
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину у ніч на 13 вересня: у Нікополі поранена жінка
07:37
дрон, БПЛА
У РФ заявили про збиття 20 БПЛА над шістьма областями
07:36
ЗСУ
За добу Росія втратила на війні в Україні 1220 військових, 18 танків і 48 броньованих машин
07:28
Дональд Трамп
Суд відхилив апеляцію Трампа про припинення провадження після вироку у справі про підкуп порнозірки
07:16
санкції США
США запровадили санкції проти 16 венесуельських чиновників, пов'язаних з Мадуро
06:51
Україна-Польща
Польща доєдналась до закликів зняти обмеження з України на удари вглиб РФ
06:34
ЗСУ, військові
Контрнаступ російської армії в Курській області досяг незначних успіхів, - ISW
06:26
Прапор США
США схвалили продаж зброї Ізраїлю на $165 млн
06:15
Новини Західної України
У Кишиневі суд засудив українку до чотирьох років за спробу підкупу поліцейського
05:57
Анонс
Костянтин Вівчаренко, Динамо, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 6-го туру
05:28
Сергій Лавров
"Київ націлюють на посилення атак по простих росіянах": фейки роспропаганди за 12 вересня
04:34
війна з росією
DeepState: росіяни просунулись у Макіївці, Красногорівці та Гродівці
03:39
Інфографіка
Шахтар, Ліга чемпіонів
Суперкомп’ютер оцінив ймовірність перемоги "Шахтаря" у Лізі чемпіонів
01:10
Джеймс Девід Венс
Кандидат у віцепрезиденти США Венс розсекретив деталі "мирного плану" Трампа для України
00:31
Даніеле Де Россі та Артем Довбик, "Рома"
"Я б краще розпорядився грошима": легенда "Роми" Тотті розкритикував трансфер Довбика
00:21
Оновлено
путін
Путін назвав дозвіл бити по РФ західними ракетами прямою участю НАТО у війні в Україні. Прем'єр Британії відреагував
2024, четвер
12 вересня
23:34
Дональд Трамп
Трамп відмовився від другого раунду дебатів з Гарріс
23:34
Оновлено
Три працівники Червоного Хреста загинули через атаку РФ на Донеччині. Організація відреагувала
23:22
Рада безпеки ООН
"Для ефективного розв'язання викликів XXI століття": США оприлюднили пропозиції щодо реформування Радбезу ООН
22:53
Камала Гарріс
Гарріс збільшила відрив від Трампа після дебатів, - опитування Reuters/Ipsos
22:42
Курськ
РФ оголосила у розшук 7 українських та іноземних журналістів, які робили репортажі з Курської області
22:05
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Кріштіану Роналду обізвав своїх критиків щурами
21:52
Чернівецькі правоохоронці з лютого беруть під свою опіку заклади середньої освіти
У Києві чоловік повідомив, що його вдарив народний депутат: поліція зʼясовує обставини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV