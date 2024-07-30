"Відійшов у засвіти наш п'ятий елемент": гурт Zwyntar повідомив про смерть басиста

Про це гурт повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Такі слова завжди найтяжче казати. Відійшов у засвіти наш друг, наш п'ятий елемент, наш басист Сергій. Це була раптова і несподівана смерть (ймовірно, серце). Ми не можемо оговтатися і нам болить", - написали колеги музиканта по гурту.

Також у гурті звернулися із проханням не писати їм та не турбувати їх та близьких бас-гітариста запитаннями.

"Сергій був яскравою людиною з непростим характером. Ми любили його. Його музика буде вічною, як і наші спогади про чудові часи разом, про всі репетиції, концерти і спільні подорожі. Сподіваємося на розуміння – будь ласка, не пишіть із питаннями ані нам, ані близьким. Ми також цінуємо ваші співчуття, але не маємо наразі моральних сил відповідати в особисті", - йдеться у повідомленні.

Zwyntar зазначає, що заплановані виступи не скасовуватимуть.

"Наші виступи на Файному Місті та В'яві відбудуться за розкладом, ми будемо на сцені в пам'ять про нашого друга, який любив музику понад усе. Доброї тобі дороги, друже", - написали музиканти.

Довідка: Zwyntar ("Цвинтар") — український музичний гурт із Києва, який виконує музику в жанрі дарк-кантрі. Водночас у їхній творчості поєднуються різні елементи - від фольку до готики. Свій перший сингл "Ти не Бог" музиканти випустили у 2016 році.