"Відійшов у засвіти наш п'ятий елемент": гурт Zwyntar повідомив про смерть басиста
Помер бас-гітарист гурту Zwyntar Сергій Pror (Вдовиченко). Музиканти повідомили, що ймовірною причиною смерті стали проблеми із серцем
Про це гурт повідомив на своїй Facebook-сторінці.
"Такі слова завжди найтяжче казати. Відійшов у засвіти наш друг, наш п'ятий елемент, наш басист Сергій. Це була раптова і несподівана смерть (ймовірно, серце). Ми не можемо оговтатися і нам болить", - написали колеги музиканта по гурту.
Також у гурті звернулися із проханням не писати їм та не турбувати їх та близьких бас-гітариста запитаннями.
"Сергій був яскравою людиною з непростим характером. Ми любили його. Його музика буде вічною, як і наші спогади про чудові часи разом, про всі репетиції, концерти і спільні подорожі. Сподіваємося на розуміння – будь ласка, не пишіть із питаннями ані нам, ані близьким. Ми також цінуємо ваші співчуття, але не маємо наразі моральних сил відповідати в особисті", - йдеться у повідомленні.
Zwyntar зазначає, що заплановані виступи не скасовуватимуть.
"Наші виступи на Файному Місті та В'яві відбудуться за розкладом, ми будемо на сцені в пам'ять про нашого друга, який любив музику понад усе. Доброї тобі дороги, друже", - написали музиканти.
Довідка: Zwyntar ("Цвинтар") — український музичний гурт із Києва, який виконує музику в жанрі дарк-кантрі. Водночас у їхній творчості поєднуються різні елементи - від фольку до готики. Свій перший сингл "Ти не Бог" музиканти випустили у 2016 році.
- 27 липня після тривалої хвороби помер заслужений діяч мистецтв України, режисер фільму про Соломію Крушельницьку "Повернення Баттерфляй" та "Бич Божий" Олег Фіалко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.33
- EUR Купівля 44.15Продаж 44.91
- Актуальне
- Важливе