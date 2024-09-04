Відомий прокремлівською позицією музикант Роджер Вотерс подякував росіянам за перемогу у Другій світовій

Про це повідомило російське пропагандистське видання RT.

80-річний британський музикант Роджер Вотерс, відомий своєю прокремлівською позицією, звернувся до росіян в ефірі пропагандистського телеканалу Russia Today. Співзасновник популярного гурту XX століття Pink Floyd заявив, що світ досі не віддячив Росії за перемогу над Німеччиною у 1945 році.

"Мене особливо приваблює думка, що я розмовляю зі славетним народом Росії, якому ми так досі й не віддячили за перемогу над німцями у Другій світовій війні, за перемогу, яка обійшлася йому у 22 млн життів. Дякую!", - наголосив Вотерс.

Музикант також зазначив, що Нормандська операція не була настільки важливою подією.

"Ми дякуємо вам, народе Росії, за ту величезну жертву, яку ви принесли. І ні, ми зовсім не виграли війну в день висадки в Нормандії. Війну ви виграли на Східному фронті. Ви. Росіяни. Дякую", - додав Вотерс.

Як зазначає Український інститут національної памʼяті, Друга світова війна для України розпочалася 1 вересня 1939 року із німецьким вторгненням в Польщу. До 120 тис. українців у лавах війська польського розпочали світову боротьбу проти нацизму, 8 тис. з них загинуло протягом місяця війни. Також 1 вересня Люфтваффе бомбардувало Львів та інші західноукраїнські міста, що перебували у складі Польщі. Між 12 та 22 вересня Львів пережив подвійну облогу із заходу нацистськими військами, зі сходу – радянськими.

СРСР вступив в Другу світову війну 17 вересня 1939 року на боці нацистської Німеччини. В цей день радянські війська вступили в Польщу на допомогу німецьким та окупували Західну Україну та Західну Білорусь. Протягом двох років Москва була союзницею Берліна, що у 1940 році ледь не призвело до війни Великої Британії та Франції проти СРСР.

Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. На боці Об’єднаних Націй воювали українці у складі армій Великої Британії та Канади (45 тис. людей), Польщі (120 тис.), СРСР (понад 6 млн), США (80 тис.) і Франції (6 тис.), а також визвольного руху в самій Україні (100 тис. в УПА) – разом 7 млн осіб. Понад 2,5 млн українців були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами, понад 2 тис. стали героями Радянського Союзу, з них 32 – двічі, а найкращий ас союзної авіації Іван Кожедуб – тричі.

Україна зазнала надзвичайних втрат унаслідок війни. Під час бойових дій та в полоні загинуло 2,8 млн українських військових і підпільників зі всіх сторін, 5,2 млн цивільних загинуло через окупаційний терор та голод в тилу. Отже, безповоротні втрати України (українців та інших народів) склали 8 млн осіб, ще 2,4 млн склали втрати ненародженими. Матеріальні збитки становили 285 млрд тогочасних рублів (40% загальносоюзних страт). Внаслідок бойових дій постраждало понад 700 міст та містечок, 5,6 тис. мостів, 28 тис. сіл, 300 тис. господарств.



