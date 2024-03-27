Вінілові платівки у США обігнали за продажами CD-диски

Про це пише The Verge.

За даними Американської асоціації звукозапису (RIAA), минулого року люди купили 43 млн вінілових платівок. Це на 6 млн більше, ніж кількість компакт-дисків, проданих у 2023 році. Така ситуація склалася вдруге поспіль з 1987 року та показує постійне зростання продажів вінілу.

Вініл, який, як правило, дорожчий, ніж новий формат, значно випередив компакт-диски за фактичними прибутками, заробивши $1,4 млрд порівняно з $537 млн, отриманими від збуту компакт-дисків.

Звіт RIAA показує, що доходи від компакт-дисків також зросли. Але люди фактично купили приблизно на 700 тис. компакт-дисків менше у 2023 році, ніж роком раніше.

Звичайно, лідерами залишаються стрімінгові платформи: платні підписки, цифрові радіосервіси, такі як SiriusXM або TuneIn, і рекламні сервіси принесли 84% музичних доходів за рік, або близько $14,4 млрд. RIAA наголошує, що це стало рекордом.

Генеральний директор RIAA Мітч Глейзер зауважив, що цього року зростання відбувається, попри "загрозу генеративного штучного інтелекту, яка зростає". На думку Глейзера, ШІ загрожує "динамічному розвитку та культурному охопленню" музики.

Але неважко зрозуміти, чому продажі платівок перемагають CD-диски. Програвачі компакт-дисків далеко не такі поширені, як раніше. Нові автомобілі здебільшого більше не мають дисководу, як і комп’ютери.

Минулого тижня у Теннессі, США, губернатор підписав закон, який захистить авторів пісень і виконавців від потенційної небезпеки штучного інтелекту.