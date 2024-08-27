Винник прокоментував життя за кордоном: "Нікуди не тікав, щоб кудись повертатись"
Український співак Олег Винник, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав у Німеччину, заявив, що не заробляв на війні, а "все віддавав"
Про це він сказав на шоу "Говорить вся країна", пише "ТСН".
Український музикант Олег Винник став гостем токшоу, на якому прокоментував хейт на свою адресу щодо виїзду за кордон після початку повномасштабної війни.
"Я нікуди не тікав, щоб кудись повертатись, це не в моєму стилі. І я, зрештою, роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти та платили кошти. І слава тобі Господи, що я їх не потратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і буду віддавати далі. Якби Господь не давав мені пісні, то ми б не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є, вони пишуться", - запевнив Винник.
Артист зауважив, що не переймається через те, чи хтось з нових музикантів займе його нішу в Україні.
"Мені байдуже, хто і що говорить та видумує. Не потрібно займати чиюсь нішу. Будьте собою, знайдіть своє лице. І не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Дай Боже їм всього, що вони бажають. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми будемо жити в мирі", - заявив співак.
Куди зник Олег Винник після початку повномасштабної війни
У червні 2023 року Винник дав інтервʼю, в якому зізнався, що виїхав з України 26 лютого 2022 року. Він також заявив, що за останні понад 10 років близько 40 разів бачив сон, у якому виїжджав з-під обстрілів і вибухів. Він поділився, що вважав недоречним звертатись до українців, коли сам у Німеччині.
Понад рік з початку повномасштабної війни про співака не було чути. Згодом він повідомив, що не має доступу до соцмереж, тому не давав знати про себе фанатам протягом півтора року.
12 липня 2022 року адвокатка Винника підтвердила, що співак покинув Україну. Причиною переїзду артиста до Німеччини, де він жив останні 20 років, вона назвала його проблеми зі здоров'ям. Вона також зауважила, що Винник допомагає ЗСУ, але не афішує цього. Версію про здоровʼя розвинув і блогер Богдан Беспалов, заявивши, що Винник переніс онкологічне захворювання та перебуває зараз у Німеччині, де, імовірно, і залишиться. Однак лідерка фан-клубу артиста "Вовчиці" Валерія Барон заперечила чутки про онкологію в артиста. Вона також розповіла, чому про співака нічого не чути.
Про те, що Винник допомагає ЗСУ, казав багато його друг, військовослужбовець Роман Недзельський. Він показав автівки, які закуповує для фронту музикант.
Днями колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко назвав співака "жалюгідним мемом і посміховиськом" та звинуватив у брехні про хворобу і допомогу ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.81Продаж 46.46
- Актуальне
- Важливе