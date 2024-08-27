Винник прокоментував життя за кордоном: "Нікуди не тікав, щоб кудись повертатись"

Про це він сказав на шоу "Говорить вся країна", пише "ТСН".

Український музикант Олег Винник став гостем токшоу, на якому прокоментував хейт на свою адресу щодо виїзду за кордон після початку повномасштабної війни.

"Я нікуди не тікав, щоб кудись повертатись, це не в моєму стилі. І я, зрештою, роблю свою справу. Я дякую своїм шанувальникам, що ходили на концерти та платили кошти. І слава тобі Господи, що я їх не потратив. Я не заробляв на війні, а все віддавав, віддаю і буду віддавати далі. Якби Господь не давав мені пісні, то ми б не спілкувалися з вами сьогодні. Вони є, вони пишуться", - запевнив Винник.

Артист зауважив, що не переймається через те, чи хтось з нових музикантів займе його нішу в Україні.

"Мені байдуже, хто і що говорить та видумує. Не потрібно займати чиюсь нішу. Будьте собою, знайдіть своє лице. І не намагайтеся на чужому коні доїхати до раю. Зрештою, я вже до сьогоднішнього дня стільки бачив своїх дублерів. Дай Боже їм всього, що вони бажають. Мене це не цікавить. Мене цікавить тільки те, коли настане перемога і коли ми будемо жити в мирі", - заявив співак.

Куди зник Олег Винник після початку повномасштабної війни