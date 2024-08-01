Вийде нова збірка оповідань Сергія Жадана "Арабески" з його ілюстраціями
Видавництво Meridian Czernowitz розпочало прийом передзамовлень на нову збірку оповідань "Арабески" українського письменника Сергія Жадана, який долучився до бригади НГУ "Хартія"
Про це повідомляють на сайті видавництва.
У Meridian Czernowitz вийде друком збірка прозових творів українського письменника, вокаліста гурту "Жадан і Собаки", який навесні 2024 року долучився до 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". До книжки, яка отримала назву "Арабески", увійшло 12 оповідань. Зазначають, що ці твори "утворюють химерний візерунок, окремі лінії якого переплітаються, підхоплюють одна одну і впізнають себе у взаємних відображеннях".
В описі йдеться, що збірка складається з історій людей "із різним минулим, зруйнованим сьогоденням і невідомим майбутнім".
"Ми покладаємося на пам’ять, аби залишатися собою, ми зживаємося з новим досвідом, аби приймати це життя, ми не відмовляємося від ілюзій, оскільки впевнені у власній ніжності й запеклості. Про цей час говоритимуть як про час великої жорстокості і великої сердечності. Цей час пізнаватиметься за голосами людей, які не бояться свідчити і звинувачувати, а також дякувати й освідчуватись", - поділився письменник.
На обкладинці "Арабесків" та всередині книжки використані ілюстрації Сергія Жадана.
У Meridian Czernowitz додали, що 40 грн з кожного проданого примірника видавництво перераховує на потреби 13-ї бригади НГУ "Хартія".
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