Визнає свою вину: звинувачений у смерті Метью Перрі лікар уклав угоду з прокуратурою

Про це повідомляє Associated Press.

54-річний лікар Марк Чавес із Сан-Дієго на початку цього місяця уклав угоду з прокуратурою про визнання провини і стане третьою людиною, яка визнає свою вину у справі про смертельне передозування зірки "Друзів" Метью Перрі.

Чавес погодився на співпрацю з прокурорами, зокрема, і щодо другого лікаря, з яким він працював, щоб продати кетамін актору. Також з прокуратурою США співпрацюють помічник Перрі, який зізнався, що допомагав йому отримати та ввести кетамін, а також знайомий Перрі, який зізнався, що діяв як постачальник наркотиків і посередник.

Ці троє підозрюваних допомагають прокурорам у переслідуванні головних цілей - доктора Сальвадора Пласенсіа, звинуваченого в незаконному продажу кетаміну Перрі за місяць до його смерті, і наркодилерки Джасвін Сангхи, відомої як "кетамінова королева". Вона, за словами представників влади, є дилером, яка продавала акторові смертельну дозу кетаміну. Обидва не визнали своєї вини і чекають суду.

У своїй угоді про визнання провини Чавес визнав, що отримав кетамін у своїй колишній клініці та від оптового дистриб'ютора, якому він надав фальшивий рецепт. Після визнання провини він може отримати до 10 років позбавлення волі.

Шукаючи більше кетаміну, ніж дав би йому лікар, приблизно за місяць до смерті Перрі знайшов лікаря Пласенсію, який зі свого боку попросив Чавеса дістати препарат для нього. Продавши наркотики Перрі за $4,5 тис., Пласенсія запитав Чавеса, чи може він продовжувати їх постачати.

Прокурор США Мартін Естрада заявив - оголошуючи звинувачення 15 серпня, що "лікарі досліджували історію залежності Перрі в останні місяці його життя минулого року, щоб забезпечити його кетаміном у кількостях, які, як вони знали, були небезпечними".

Пласенсіа звинувачують за сімома пунктами щодо розповсюдження кетаміну та двома звинуваченнями, пов’язаними з фальсифікацією записів після смерті Перрі. Він і Сангха мають повернутися до суду наступного тижня. У них призначені окремі дати судових розглядів на жовтень, але прокурори хочуть провести єдиний судовий процес, який, ймовірно, буде відкладено на наступний рік.

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