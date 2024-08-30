Визнає свою вину: звинувачений у смерті Метью Перрі лікар уклав угоду з прокуратурою
Один з двох лікарів, звинувачених у справі про смерть зірки "Друзів" Метью Перрі, постане перед судом, де, як очікується, визнає свою вину у змові щодо розповсюдження кетаміну
Про це повідомляє Associated Press.
54-річний лікар Марк Чавес із Сан-Дієго на початку цього місяця уклав угоду з прокуратурою про визнання провини і стане третьою людиною, яка визнає свою вину у справі про смертельне передозування зірки "Друзів" Метью Перрі.
Чавес погодився на співпрацю з прокурорами, зокрема, і щодо другого лікаря, з яким він працював, щоб продати кетамін актору. Також з прокуратурою США співпрацюють помічник Перрі, який зізнався, що допомагав йому отримати та ввести кетамін, а також знайомий Перрі, який зізнався, що діяв як постачальник наркотиків і посередник.
Ці троє підозрюваних допомагають прокурорам у переслідуванні головних цілей - доктора Сальвадора Пласенсіа, звинуваченого в незаконному продажу кетаміну Перрі за місяць до його смерті, і наркодилерки Джасвін Сангхи, відомої як "кетамінова королева". Вона, за словами представників влади, є дилером, яка продавала акторові смертельну дозу кетаміну. Обидва не визнали своєї вини і чекають суду.
У своїй угоді про визнання провини Чавес визнав, що отримав кетамін у своїй колишній клініці та від оптового дистриб'ютора, якому він надав фальшивий рецепт. Після визнання провини він може отримати до 10 років позбавлення волі.
Шукаючи більше кетаміну, ніж дав би йому лікар, приблизно за місяць до смерті Перрі знайшов лікаря Пласенсію, який зі свого боку попросив Чавеса дістати препарат для нього. Продавши наркотики Перрі за $4,5 тис., Пласенсія запитав Чавеса, чи може він продовжувати їх постачати.
Прокурор США Мартін Естрада заявив - оголошуючи звинувачення 15 серпня, що "лікарі досліджували історію залежності Перрі в останні місяці його життя минулого року, щоб забезпечити його кетаміном у кількостях, які, як вони знали, були небезпечними".
Пласенсіа звинувачують за сімома пунктами щодо розповсюдження кетаміну та двома звинуваченнями, пов’язаними з фальсифікацією записів після смерті Перрі. Він і Сангха мають повернутися до суду наступного тижня. У них призначені окремі дати судових розглядів на жовтень, але прокурори хочуть провести єдиний судовий процес, який, ймовірно, буде відкладено на наступний рік.
Що відомо про смерть Меттью Перрі
Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому в грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.
У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.
До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу з залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.
У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім, Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.
У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.
У зв'язку зі смертю Перрі в четвер, 15 серпня, було заарештовано п'ятьох осіб, у тому числі Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.
Метью Перрі та його помічник Кенет Івамаса, заарештований у справі про смерть зірки "Друзів", витратили понад $55 тис. на 55 флаконів кетаміну за 29 днів.
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