Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Визнає свою вину: звинувачений у смерті Метью Перрі лікар уклав угоду з прокуратурою

Визнає свою вину: звинувачений у смерті Метью Перрі лікар уклав угоду з прокуратурою

Дар'я Тарасова
30 серпня, 2024 п'ятниця
17:24
Культура Меттью Перрі

Один з двох лікарів, звинувачених у справі про смерть зірки "Друзів" Метью Перрі, постане перед судом, де, як очікується, визнає свою вину у змові щодо розповсюдження кетаміну

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

54-річний лікар Марк Чавес із Сан-Дієго на початку цього місяця уклав угоду з прокуратурою про визнання провини і стане третьою людиною, яка визнає свою вину у справі про смертельне передозування зірки "Друзів" Метью Перрі.

Чавес погодився на співпрацю з прокурорами, зокрема, і щодо другого лікаря, з яким він працював, щоб продати кетамін актору. Також з прокуратурою США співпрацюють помічник Перрі, який зізнався, що допомагав йому отримати та ввести кетамін, а також знайомий Перрі, який зізнався, що діяв як постачальник наркотиків і посередник.

Ці троє підозрюваних допомагають прокурорам у переслідуванні головних цілей - доктора Сальвадора Пласенсіа, звинуваченого в незаконному продажу кетаміну Перрі за місяць до його смерті, і наркодилерки Джасвін Сангхи, відомої як "кетамінова королева". Вона, за словами представників влади, є дилером, яка продавала акторові смертельну дозу кетаміну. Обидва не визнали своєї вини і чекають суду.

У своїй угоді про визнання провини Чавес визнав, що отримав кетамін у своїй колишній клініці та від оптового дистриб'ютора, якому він надав фальшивий рецепт. Після визнання провини він може отримати до 10 років позбавлення волі.

Шукаючи більше кетаміну, ніж дав би йому лікар, приблизно за місяць до смерті Перрі знайшов лікаря Пласенсію, який зі свого боку попросив Чавеса дістати препарат для нього. Продавши наркотики Перрі за $4,5 тис., Пласенсія запитав Чавеса, чи може він продовжувати їх постачати.

Прокурор США Мартін Естрада заявив - оголошуючи звинувачення 15 серпня, що "лікарі досліджували історію залежності Перрі в останні місяці його життя минулого року, щоб забезпечити його кетаміном у кількостях, які, як вони знали, були небезпечними".

Пласенсіа звинувачують за сімома пунктами щодо розповсюдження кетаміну та двома звинуваченнями, пов’язаними з фальсифікацією записів після смерті Перрі. Він і Сангха мають повернутися до суду наступного тижня. У них призначені окремі дати судових розглядів на жовтень, але прокурори хочуть провести єдиний судовий процес, який, ймовірно, буде відкладено на наступний рік.

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому в грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу з залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.

У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім, Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.

У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.

У зв'язку зі смертю Перрі в четвер, 15 серпня, було заарештовано п'ятьох осіб, у тому числі Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.

Метью Перрі та його помічник Кенет Івамаса, заарештований у справі про смерть зірки "Друзів", витратили понад $55 тис. на 55 флаконів кетаміну за 29 днів.

Теги:
Кіно
Кримінал
Шоу-бізнес
США
Читайте також:
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Автор Влад Дідусь
28 серпня, 2024 середа
"Країни колективного Заходу вже по вуха залізли в конфлікт в Україні": фейки і маніпуляції росЗМІ за 28 серпня
Тейлор Свіфт
Автор Дар'я Тарасова
29 серпня, 2024 четвер
У ЦРУ заявили, що підозрювані у спробі теракту на концерті Тейлор Свіфт планували вбити десятки тисяч людей
Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя
Автор Крістіна Слончак
28 серпня, 2024 середа
Коли відзначають Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя: дата та традиції
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.92
    Купівля 40.92
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
30 серпня
17:41
діти, дитина лікарня
У Києві з початку літа госпіталізували 17 пацієнтів із гарячкою Західного Нілу, троє з них померли
17:36
Оновлено
Рух, УПЛ, чемпіонат України
"Оболонь" програла "Зорі" в УПЛ. Розклад і результати матчів 5-го туру
17:31
Зеленський і Путін
"Україна програла війну щонайменше 18 місяців тому": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 30 серпня
17:28
Оновлено
Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до п'яти, серед них 14-річна дівчина
17:20
загін безпілотних систем спецпризначення НГУ "Тайфун"
"Перші групи вже виконують бойові завдання": у Києві презентували загін безпілотних систем спецпризначення "Тайфун"
17:17
діти
З тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали чотири родини, які виховують шістьох дітей
17:14
Ексклюзив
Наявності токсичних речовин у річці Сейм не підтверджено, це органічне забруднення, - Держекоінспекція України
17:08
Оновлено
РФ атакувала житловий будинок та адмінбудівлю в Кураховому: з-під завалів дістали загиблу людину, є поранені
17:04
ЗСУ
На фронті ворог продовжує атакувати на 11 напрямках: від початку доби відбулося 109 боєзіткнень
17:01
Джонні Годро
У ДТП разом з братом загинув гравець збірної США з хокею Годро
16:57
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ завершив 3-тижневу операцію на півдні Гази та дозволив евакуйованим цивільним повернутись до своїх домівок
16:51
Джек Вайт
Ексучасник The White Stripes Джек Вайт пригрозив Трампу судом за використання пісні у передвиборчій кампанії
16:49
школа, урок
На Запоріжжі понад 60 тис. дошкільнят, школярів і студентів навчатимуться у змішаному форматі
16:47
Оновлено
Нічний обстріл підприємства в Сумах: загинули дві людини, кількість поранених зросла до 13
16:26
НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену Верховній Раді
16:25
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, Динамо, Ліга чемпіонів
"Динамо" дізналось суперників в основному раунді Ліги Європи
16:17
Ексклюзив
Мають пройти "хрещення" кров'ю: OSINT-агенція Molfar про спецпризначенців напівсекретного елітного підрозділу РФ
16:12
енергетика
Венесуела заявила про "саботаж" в енергомережі, унаслідок чого майже вся країна залишилась без світла
16:05
Дмитро Лубінець
Лубінець попередив про шахрайську схему зі звільненням полонених
15:48
відключення електроенергії
Бельгія спрямує 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури Київщини й Чернігівщини
15:48
грузія
Закон про "іноагентів": у Грузії розповіли, скільки організацій внесли в реєстр
15:46
З семплом хіта Ірини Білик: Оля Полякова випустила пісню "Білий налив", авторкою якої стала TAYANNA
15:28
Володимир Зеленський
"Обговорили три ключові питання": Зеленський провів засідання Ставки
15:22
Укрзалізниця презентувала проєкт унікального вагона для групових подорожей людей з інвалідністю
15:05
З маркетплейса Prom.ua видалили понад 800 книжок, повʼязаних з РФ та Білоруссю
15:03
Вилучили майже 350 кг психотропів: правоохоронці України та Польщі ліквідували діяльність масштабного наркоугруповання
14:52
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:49
Ексклюзив
У DeepState розповіли, з чим пов'язано просування ворога на Покровському напрямку
14:36
Паралімпіада-2024: українець Владислав Білий здобув срібло у метанні списа
14:34
німеччина пожежа
На німецькому оборонному підприємстві Diehl Defence стався вибух: є поранені, - Bild
14:18
електроенергія
Обмеження діють упродовж доби, застосують від однієї до трьох черг: ситуація в енергосистемі України 30 серпня
14:06
Командувач Повітряних сил Олещук публічно звернувся до нардепки Безуглої після її дописів про катастрофу F-16
13:51
У Києві організували творчу акцію проєкту "Обʼєднані серця сімей зниклих безвісти та полонених"
13:47
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Підміна героїв. Чому Зеленський так "топить" за Татарова
13:43
Оновлено
Путін
Путін їде до Монголії, де його можуть арештувати за ордером МКС: у Кремлі кажуть, що не бояться цього
13:35
Пресреліз
Нагородження медиків медалями "Святий Пантелеймон"  
Медалі для тих, хто рятує життя: в Києві вшанували та нагородили лікарів
13:31
PR
FPV дрон – універсальний інструмент для оцінки світу з висоти
13:23
погода літо
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в останній день літа
13:20
СБУ повідомила про підозру першому заступнику керівника адміністрації Путіна Кірієнку, який "керує" на ТОТ України
13:10
Авторка "Спитайте Мієчку" Євгенія Кузнєцова розігрує право стати першим читачем нового рукопису
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV