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Зірка "Друзів" Перрі та його асистент витратили понад $55 тис. на кетамін менш ніж за місяць

Дар'я Тарасова
19 серпня, 2024 понедiлок
10:52
Кіно На фото: актор Меттью Перрі

Американський актор Метью Перрі та його помічник Кенет Івамаса, заарештований у справі про смерть зірки "Друзів", витратили понад $55 тис. на 55 флаконів кетаміну за 29 днів

Зміст

Про це пише Us Weekly.

Згідно з інформацією, зазначеною в судових документах, поданих у справі проти помічника Метью Перрі, Кенні Івамаси, актор і його асистент витратили щонайменше $55 тис. на 55 флаконів кетаміну та численні ін’єкції за 29 днів до смерті Перрі 28 жовтня 2023 року.

Документи, отримані виданням, детально описують низку текстових повідомлень від Івамаси, в яких він просить більше кетаміну майже щодня. Щонайменше один раз він бере участь у незаконних угодах з наркодилерами. У документах також описується, як зірка "Друзів" і Івамаса зустрілися з "доктором П." (справжнє ім’я - доктор Сальвадор Пласенсія) на стоянці, щоб сплатити за інʼєкції кетаміну на задньому сидінні автомобіля. 

Лікар і помічник Перрі обміняли тисячі доларів готівкою на пляшки препарату, який управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалило для використання як загальний анестетик. Однак лікарі іноді призначають його для використання "не за призначенням", наприклад для лікування депресії. Деякі також використовують кетамін через його галюциногенні властивості, які можуть стати небезпечними, якщо приймати їх рекреаційно.

Крім того, згідно з документами, "доктор П." неодноразово ходив до будинку Перрі, щоб зробити йому ін’єкцію — одного разу навіть протягом кількох годин після того, як Перрі вже отримав інфузію кетаміну, а подвійне введення призвело до різкого підвищення його артеріального тиску та спричинило стан, коли він не міг говорити або рухатися.

У документах описується також інший випадок, коли лише через 9 днів після незаконної покупки 25 флаконів кетаміну у свого джерела Івамаса незаконно придбав ще 25 пляшок за $6 тис. Він зробив Перрі шість ін’єкцій того самого дня. Протягом наступних 72 годин він робив йому ще щонайменше 18 ін’єкцій.

У день смерті актора, 28 жовтня, помічник Перрі зробив йому ще щонайменше три ін’єкції, в результаті чого він помер того ж дня. Останні слова Перрі, як повідомляється, були "вколи мені велику [дозу]" до Івамаси.

У зв'язку зі смертю Перрі в четвер, 15 серпня, було заарештовано п'ятьох осіб, у тому числі Івамасу, двох лікарів, Марка Чавеса і Сальвадора Пласенсію, а також наркодилерів Джасвін Сангху, відому як "Кетамінова королева", і Еріка Флемінга.

Як свідчить хронологія, побудована на основі поліцейських звітів, останні дні Перрі були присвячені інтенсивним пошукам наркотику. Федеральні прокурори стверджують, що п'ятеро обвинувачених "скористалися залежністю пана Перрі для власного збагачення".

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Перрі помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У звіті про розтин, оприлюдненому в грудні, стверджується, що смерть актора була спричинена гострою дією кетаміну. Утоплення, ішемічна хвороба серця та вплив бупренорфіну (препарату, що використовується для лікування розладів, пов’язаних із наркозалежністю) також були зазначені як фактори, що сприяли його смерті, яка була визнана випадковою.

У січні департамент поліції Лос-Анджелеса повідомив, що влада вирішила офіційно закрити розслідування смерті актора.

До смерті Перрі відкрито розповідав про свою боротьбу з залежністю. У своїх мемуарах 2022 року "Друзі, коханці та велика жахлива річ" він описує про свій шлях до тверезості — і про почуття гордості за те, що залишався чистим. Перрі переніс двотижневу кому, 14 операцій на шлунку. Лікарі прогнозували, що якщо він не відмовиться від наркотиків, то помре найближчим часом.

У звіті поліції пояснюють, що кетамін має медичне й хірургічне застосування як анестетик, а також відомий як рекреаційний наркотик. Він також може мати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. Утім, Перрі проводив лікування за півтора тижня до смерті. Тому кетамін в організмі актора на момент його смерті не міг бути наслідком цієї інфузійної терапії, оскільки період напіврозпаду кетаміну становить 3-4 години або менше.

У травні поліція Лос-Анджелеса відкрила кримінальну справу щодо смерті актора Меттью Перрі, щоб зʼясувати, звідки до актора потрапив кетамін, високу концентрацію якого було виявлено в його крові.


 

Теги:
Культура
Кримінал
США
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