"Вони вирішили, що я зрадив": автор "Іди туди, де страшно" Ловлесс приїхав до України і прокоментував скасування візиту влітку

Про це він сказав у коментарі "Суспільне Культура".

Британський коуч, відомий бізнес-тренер та автор мотиваційної книжки "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" Джим Ловлесс прибув до України. Він відвідав 32-й фестиваль Book Forum у Львові та пояснив, чому не приїхав до Києва влітку.

25 липня мав відбутися захід за участі Джима Ловлесса. Проте організатори вирішили подію перенести "у зв'язку з погіршенням воєнного стану в Україні та з міркувань безпеки". Тоді українці не лише іронізували з коуча, а й критикували і писали обурливі коментарі на його сторінках в соцмережах.

"Я не зовсім розумію, що сталося. До мене звернулася українська організаторка події, і, звісно, оскільки вона була з України, я дуже зрадів можливості допомогти, приїхати й підтримати. Не знаю, що саме пішло не так з її боку, але потім я отримав листа, де повідомлялося, що подію скасовано. Я відповів: "Шкода, адже я залишив для цього місце у своєму розкладі". А потім одного ранку я прокинувся — і мій телефон просто "вибухнув", - поділився Ловлесс.

Письменник пригадав, що медіа подали ситуацію так, ніби автор книжки "Іди туди, де страшно" сам боїться піти туди, де страшно, вважаючи Київ занадто небезпечним для себе. Проте Ловлесс наголосив: не він ухвалював рішення не приїжджати.

На думку бізнес-тренера, у сучасному світі, переповненому потоками суперечливої інформації, сила літератури полягає в тому, що письменник, якого читачі поважають, може бути поруч із ними. Саме тому критика від українських читачів була для нього болісною.

"Мені розбивало серце не те, що мене називали боягузом, а довгі листи від людей, які писали, що їм дуже подобалася моя книга, але тепер вони більше не можуть її любити. Це розбивало серце, бо між нами був зв’язок — я їх не знав, але це був близький зв’язок. І потім вони вирішили, що я зрадив цей зв’язок, що я не той, ким здавався. Це було найважчим. Мабуть, це одна з головних причин, чому я тут", - пояснив автор.

Варто зауважити, що в оригіналі книга Ловлесса має назву Taming Tigers: Do Things You Never Thought You Could ("Приборкання тигрів: робіть те, що ніколи не думали, що зможете"). Назва "Іди туди, де страшно" скалькована з російськомовного видання. Переклад назви "Іди туди, де страшно" уперше зʼявився у 2019 році в російськомовному перекладі книжки російським видавництвом ЭКСМО ("Иди туда, где страшно").

Тепер Джим Ловлесс приїхав в Україну власним коштом і взяв участь у книжковому фестивалі. У Львові він відвідав реабілітаційний центр Unbroken і зізнається, що це був надзвичайно зворушливий досвід.

"Я присвятив 25 років життя — усе своє професійне життя, окрім нетривалого періоду, коли був юристом — тому, щоб допомагати людям робити те, чого вони ніколи раніше не робили. А у вашій країні зараз кожна людина змушена робити саме це — швидко рухатися в невідоме, у нові для себе ситуації. Я розумію, що я не пережив того, через що проходять українці. Але якщо я можу привнести щось зі свого досвіду, щоб це допомогло хоч трішки — це мій обов’язок", — додав Ловлесс.

Після Львова він також планує відвідати Київ.