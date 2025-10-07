Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура "Вони вирішили, що я зрадив": автор "Іди туди, де страшно" Ловлесс приїхав до України і прокоментував скасування візиту влітку

"Вони вирішили, що я зрадив": автор "Іди туди, де страшно" Ловлесс приїхав до України і прокоментував скасування візиту влітку

Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2025 вiвторок
11:15
Культура

Британський коуч, автор мотиваційної книжки "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" Джим Ловлесс прибув у Львів і назвав болісною критикою українців за те, що влітку організатори скасували подію в Києві

Зміст

Про це він сказав у коментарі "Суспільне Культура".

Британський коуч, відомий бізнес-тренер та автор мотиваційної книжки "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" Джим Ловлесс прибув до України. Він відвідав 32-й фестиваль Book Forum у Львові та пояснив, чому не приїхав до Києва влітку.

25 липня мав відбутися захід за участі Джима Ловлесса. Проте організатори вирішили подію перенести "у зв'язку з погіршенням воєнного стану в Україні та з міркувань безпеки". Тоді українці не лише іронізували з коуча, а й критикували і писали обурливі коментарі на його сторінках в соцмережах.

"Я не зовсім розумію, що сталося. До мене звернулася українська організаторка події, і, звісно, оскільки вона була з України, я дуже зрадів можливості допомогти, приїхати й підтримати. Не знаю, що саме пішло не так з її боку, але потім я отримав листа, де повідомлялося, що подію скасовано. Я відповів: "Шкода, адже я залишив для цього місце у своєму розкладі". А потім одного ранку я прокинувся — і мій телефон просто "вибухнув", - поділився Ловлесс.

Письменник пригадав, що медіа подали ситуацію так, ніби автор книжки "Іди туди, де страшно" сам боїться піти туди, де страшно, вважаючи Київ занадто небезпечним для себе. Проте Ловлесс наголосив: не він ухвалював рішення не приїжджати.

На думку бізнес-тренера, у сучасному світі, переповненому потоками суперечливої інформації, сила літератури полягає в тому, що письменник, якого читачі поважають, може бути поруч із ними. Саме тому критика від українських читачів була для нього болісною.

"Мені розбивало серце не те, що мене називали боягузом, а довгі листи від людей, які писали, що їм дуже подобалася моя книга, але тепер вони більше не можуть її любити. Це розбивало серце, бо між нами був зв’язок — я їх не знав, але це був близький зв’язок. І потім вони вирішили, що я зрадив цей зв’язок, що я не той, ким здавався. Це було найважчим. Мабуть, це одна з головних причин, чому я тут", - пояснив автор.

Варто зауважити, що в оригіналі книга Ловлесса має назву Taming Tigers: Do Things You Never Thought You Could ("Приборкання тигрів: робіть те, що ніколи не думали, що зможете"). Назва "Іди туди, де страшно" скалькована з російськомовного видання. Переклад назви "Іди туди, де страшно" уперше зʼявився у 2019 році в російськомовному перекладі книжки російським видавництвом ЭКСМО ("Иди туда, где страшно").

Тепер Джим Ловлесс приїхав в Україну власним коштом і взяв участь у книжковому фестивалі. У Львові він відвідав реабілітаційний центр Unbroken і зізнається, що це був надзвичайно зворушливий досвід.

"Я присвятив 25 років життя — усе своє професійне життя, окрім нетривалого періоду, коли був юристом — тому, щоб допомагати людям робити те, чого вони ніколи раніше не робили. А у вашій країні зараз кожна людина змушена робити саме це — швидко рухатися в невідоме, у нові для себе ситуації. Я розумію, що я не пережив того, через що проходять українці. Але якщо я можу привнести щось зі свого досвіду, щоб це допомогло хоч трішки — це мій обов’язок", — додав Ловлесс.

Після Львова він також планує відвідати Київ.

  • На початку липня в Києві скасували захід за участю автора книжки "Іди туди, де страшно" Джима Ловлесса через "погіршення воєнного стану". Видавництво розкритикували, що іронічна ситуація виникла через переклад назви, який копіює російську.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Львів
Війна з Росією
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
6 жовтня, 2025 понедiлок
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці вибухи, на АЗС відсутній бензин
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
удар по видобутку газу
Автор Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
11:41
Партнерський матеріал
Аптека Подорожник
Найбільше досягнення — люди. Як "Подорожник" інвестує у розвиток співробітників
11:37
Ексклюзив
Петро Андрющенко
У Донецьку вже почали відкрито говорити, що ненавидять росіян, - Андрющенко
11:32
Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко
У Білорусі почалися "заняття з мобілізаційної готовності"
11:04
Ексклюзив
Олексій Арестович
"Арестович не має можливості взагалі кудись балотуватися": Чаленко про інтерв’ю ексрадника ОП
11:02
Енергетика, споживання електроенергії
На Чернігівщині через наслідки обстрілів РФ діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 7 жовтня
10:35
Оновлено
Атака РФ в ніч на 7 жовтня: в Херсоні є загиблий, в Харкові, Сумах, на Полтавщині та Чернігівщині — влучання
10:10
Фрідріх Мерц
Мерц розповів, чому між ним і Орбаном сталася суперечка на саміті лідерів ЄС у Копенгагені
10:08
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС шукає способи залишитися в Газі, щоб зберегти вплив, - політичний оглядач Поліщук
10:00
OPINION
Програючи в Україні, Путін відіграється на Європі
09:59
Фрідріх Мерц
"Путін прагне перевернути політичний порядок Європи": Мерц пояснив, чому Німеччині вигідна підтримка України
09:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
09:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок
09:14
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 88 зі 152 ворожих безпілотників
08:50
шенгенська віза шенген
ЄС обмежить пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні: FT пише, що Угорщина зняла вето
08:30
Інтерв’ю
воїн З АК Сіджик
"Бахмут був моїм особистим переломним моментом": воїн 3 армійського корпусу Сіджик
08:20
Оновлено
За добу на фронті відбулось 193 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Ексклюзив
Ангела Меркель
Виправдовується за гріхи: журналіст Хотин про заяви Меркель щодо причин початку війни в Україні
08:05
OPINION
Зброя Росії: як зупинити потік компонентів від партнерів України
07:43
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна - Іспанія: де та коли дивитися матч молодіжної збірної у 1/8 фіналу ЧС-2025
07:15
втрати окупантів
За добу війни в України РФ втратила 3 танки, 29 артсистем і 1020 військових
06:34
Сенат США
Шатдаун триває: сенат США знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду
06:15
OPINION
Боротьба за святині. Хто тримає українські лаври й чому держава досі не спромоглася їх повернути
06:03
Віктор Орбан
Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС
00:53
москва, кремль
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО, - Кубілюс
00:07
Трамп на даху
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні
2025, понедiлок
6 жовтня
23:23
Дмитро Медведєв
Медведєв висміяв Макрона через відставку уряду та згадав про 1814 рік
22:48
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон доручив премʼєру Франції Лекорню, який подав у відставку, провести останні переговори для виходу з кризи
22:40
Ангела Меркель
Меркель назвала Польщу та країни Балтії опосередковано винними у повномасштабній агресії РФ проти України
22:29
Пресреліз
BookForum-2025
Яким був Львівський BookForum 2025: підсумки
22:14
Еліна Валтонен
Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен звинуватила РФ у порушенні Гельсінських домовленостей
21:58
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Є ознаки, що Україна вже запускає ракети "Фламінго" у бік РФ, - генерал Маломуж
21:38
Оновлено
Володимир Зеленський
"Якщо очільники на місцях не можуть подолати проблеми, щодо них будуть рішення": Зеленський провів енергетичну Ставку
21:12
Ізраїль депортував Ґрету Тунберґ і понад 170 активістів, що намагались прорвати блокаду Гази
21:03
Ексклюзив
Олексій Кучеренко
В Україні можуть бути обмеження в подачі газу, але населення це не торкнеться, - нардеп Кучеренко
20:53
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Дехто не зовсім правильно розуміє, що таке перемога, - офіцер Іллєнко
20:50
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
"Щоб захиститися від російських безпілотників, ми повинні навчитися в українців", - єврокомісар з оборони Кубілюс
20:38
Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії
20:07
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Корупція та майнінг": експерт з енергетики Омельченко пояснив, навіщо Лукашенку друга АЕС у Білорусі
20:01
Ексклюзив
Нобелівська премія
Інтрига зберігається: Огризко припустив, чи отримає Трамп Нобелівську премію миру
20:01
OPINION
У митрополії МПвУ почалася "пєрєстройка"?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV