Все має мати сенс, - Нищук про пропозицію втрете стати міністром культури
Коли я завершував свою другу каденцію, мені хтось казав: "Бог любить трійцю". І були там певні, скажімо, культурні обговорення щодо мого повернення в Мінкульт
Про це заявив генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, військовий запасу та колишній міністр культури Євген Нищук в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.
Він відповів на питання ведучої: чому тоді в нас з тим Міністерством культури все зовсім так погано?
"Це щемливо болюча тема. Коли я завершував свою другу каденцію, мені хтось казав: "Бог любить трійцю". І були там певні, скажімо, культурні обговорення. Я не буду про це зараз там говорити..", - сказав Нищук.
Ведуча уточнила, чи це були пропозиції втретє стати міністром культури.
"Все має мати сенс, і мені відмітитись не треба. Я – актор театру Франка, і людина, яка є і митцем отримала чималий організаційний і управлінський досвід. Хтось подекуди питає, а як так вийшло? Насправді були там іще інші актори, видатні актори. Питання не в тому, хто там видатніший, питання в тому, що є ще і закон, який передбачає обов’язки людини, яка очолює велике підприємство. А театр – це підприємство з понад 500 працівниками, з яких меншість – це творчі працівники, а більшість – це ті, хто залишаються завжди за кадром", - зазначив він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.72Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе