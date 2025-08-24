Все має мати сенс, - Нищук про пропозицію втрете стати міністром культури

Про це заявив генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, військовий запасу та колишній міністр культури Євген Нищук в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

Він відповів на питання ведучої: чому тоді в нас з тим Міністерством культури все зовсім так погано?

" Це щемливо болюча тема. Коли я завершував свою другу каденцію, мені хтось казав: "Бог любить трійцю". І були там певні, скажімо, культурні обговорення. Я не буду про це зараз там говорити..", - сказав Нищук.

Ведуча уточнила, чи це були пропозиції втретє стати міністром культури.

" Все має мати сенс, і мені відмітитись не треба. Я – актор театру Франка, і людина, яка є і митцем отримала чималий організаційний і управлінський досвід. Хтось подекуди питає, а як так вийшло? Насправді були там іще інші актори, видатні актори. Питання не в тому, хто там видатніший, питання в тому, що є ще і закон, який передбачає обов’язки людини, яка очолює велике підприємство. А театр – це підприємство з понад 500 працівниками, з яких меншість – це творчі працівники, а більшість – це ті, хто залишаються завжди за кадром", - зазначив він.