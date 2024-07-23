"Я б не рекомендувала ходити до Емми на інтервʼю": Соловій розкритикувала Антонюк і назвала її упередженою

Про це вона сказала у коментарі "Люкс ФМ".

Українська співачка Христина Соловій за останні пів року дала два великі інтервʼю, які стали резонансними. У розмові з ведучою Машою Єфросиніною артистка порушила мовне питання та питання відповідальності представників українського шоубізнесу. У нещодавньому інтервʼю з Еммою Антонюк вони обговорювали фемінізм, сексуалізацію жінок та "німфетство". Емма Антонюк намагалася підвести Христину Соловій до думки про те, що вона підтримує педофілію і сексуалізацію жіночого тіла.

"Якщо говорити про два інтервʼю, то я не вважаю, що Емма взяла у мене інтервʼю і що вона взагалі інтервʼюєр, і що вона може так себе називати. Це швидше була якась така розмова на теми, які її цікавили і особливо, які вона хотіла висвітлити. Я вже сказала свою думку в самому інтервʼю. Мені здається, що це було не дуже добросердно і не дуже щиро. Не тільки стосовно мене. Я думаю, що є очевидна упередженість. Я б не рекомендувала ходити до Емми на інтервʼю", - поділилась музикантка.

Вона не поширювала це інтервʼю у своїх соцмережах. Натомість аудиторія Емми у коментарях розкритикувала Соловій.

"Я дуже часто говорю, що я не читаю коментарі. Звісно, якщо я не поширювала в себе, значить, я це не пропоную, не популяризую, відповідно я про це і не хочу знати і дізнаватися. Я уявляла собі ще в процесі нашої розмови, який буде результат. Тому мені не цікаво далі, як розвиватиметься ця історія", - відреагувала вона на зауваження про хейт під випуском.

У себе в instagram Емма Антонюк раніше написала, що їй подобається Соловій за сміливість прийти на незручне інтервʼю. Проте вона не поділяє її погляди на жіночу сексуальність.

"Я ніколи не погоджуся з Христиною щодо легкості та умовності, з якими вона жонглює іменем літературної зґвалтованої дитини і терміном "німфетство". Але я завжди буду на її боці в інших питаннях. Наприклад, коли її забивають камінням в коментарях за святкування своєї сексуальності, граничну відвертість і незручність. Ми такі різні, але такі близькі", - зазначила журналістка.