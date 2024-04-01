"Я був дитиною": Козловський пояснив, чому співав російською

Про це він розповів у документальному фільмі "Русифікація в стилі поп" Альберта Цукренка.

Фільм, створений "Суспільне Культура", досліджує, як Росія протягом десятків років використовує популярну культуру як зброю проти України. У ньому, зокрема, зʼявляється і музикант Віталій Козловський, який у 2018 році виступав у Москві на концерті з нагоди 9 травня, а влітку 2023 року був мобілізований.

"Я ніколи не міг подумати, що армія буде настільки близько біля мене і стане реально моїм життям. Тільки-но почалася повномасштабна війна, це дуже сильно вплинуло на мою свідомість. І я зрозумів, що я відповідальний за те, що робив раніше", — поділився Козловський.

Він пригадав, що на початку своєї карʼєри - під час участі у проєкті "Шанс" - виконував пісню Володимира Івасюка "Жовтий лист".

"Я був молодим музичним активістом, і мені саме подобалася українська пісня, українська музика, - пригадав артист і уточнив: - Це був мій вибір пісні, мені намагалися дати під час вибору пісні щось російське, але я принципово поставив позицію, що я співатиму лише українською".

Уже тоді йому пропонували співати російською. Тоді з ним працював продюсер Юрій Нікітін, який і переконав у 2004 році записувати російськомовні пісні. Козловський зазначає: "Так диктував ринок, такі були правила на той момент".

Козловський, як відомо, погодився. Його хіти звучали російською мовою.

"Я ламався, я дитиною був, - поділився музикант і додав: - Він мені ще як приклад казав: "Дивися на Білик, вона завжди співала українською, я їй так само сказав заспівати пісню "Снег" і дивись, як вона зайшла, це суперхіт". Коротше, я на це погодився".

Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.

13 червня Віталій Козловський показав фото з військкомату. Він отримав повістку, а представниця артиста уточнила, що співаку вручили мобілізаційне розпорядження з направленням до військової частини.