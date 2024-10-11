"Якщо знадобиться, помру поруч зі своїм президентом": актор Стівен Сіґал написав лист Путіну

Відео вийшло на російському пропагандистському ресурсі Smotrim.ru.

Російські пропагандисти разом з американським актором і продюсером Стівеном Сіґалом, який має громадянство РФ та підтримує загарбницьку політику кремля, випустили документальний фільм "В імʼя справедливості".

У стрічці містяться кадри відвідування актором українських військовополонених у виправній установі в Оленівці влітку 2022 року, де путініст розмовляє з азовцями і називає їх нацистами.

Виправдовуючи збройну військову агресію проти України, Сіґал повторює пропаганду Росії.

"Захід планував це давно. І вони справді створили для себе умови, за яких вони б могли прийти в Україну, перекинути туди свої сили спеціального призначення і почати навчати нацистів. Ввезти різноманітне обладнання, живу силу і створити ситуацію, яка, як я це чітко бачу, дала вагомі підстави вважати, що ми стикаємося з реальною екзистенційною загрозою Росії", - заявив Сіґал.

Актор також зазначив, що, коли Росія здійснила повномасштабний напад на Україну, він написав лист Володимиру Путіну.

"Я був на Близькому Сході, де навчав бойових мистецтв деяких людей. І я почув, що почалася "спецоперація". Наступного дня я написав лист і переконався, що він з великою ймовірністю дійде до президента. І в листі я написав йому, що тепер ми побачимо, хто наші справжні співвітчизники, хто наші друзі й хто наші вороги. Я буду на боці свого президента і буду боротися на боці свого президента. Якщо знадобиться, я помру поруч зі своїм президентом", - наголосив актор.

Сіґал підтримав вторгнення Путіна в Крим у 2014 році та продовжує підтримувати агресію Росії. Йому заборонили в'їзд в Україну в 2017 році після того, як він став громадянином Росії. Наступного року він був призначений гуманітарним представником МЗС Росії в США.

У 2021 році голлівудський актор Стівен Сіґал вступив до провладної російської партії "Справедлива Росія". Сіґал отримав російське громадянство в 2016 році, паспорт йому вручив особисто президент РФ Володимир Путін. У 2018-му актор став спецпредставником МЗС з гуманітарних зв'язків з США.

У лютому 2023 року Путін нагородив 72-річного актора російським орденом дружби, після чого Сіґал нібито оголосив себе "на мільйон відсотків росіянином".

У травні 2024 року стало відомо, що Сіґалу можуть загрожувати санкції ЄС.



