Юрій Горбунов розповів, чи спілкується зі своїм кумом Потапом
Український ведучий і актор Юрій Горбунов поділився, що виїзд опального продюсера та репера Потапа за кордон під час повномасштабного вторгнення не вплинув на їхні стосунки
Про це він сказав в коментарі для "Люкс ФМ".
Український ведучий і актор Юрій Горбунов, який є другом і кумом музичного продюсера і репера Олексія Потапенка (більш відомого, як Потап), розповів, чи підтримують вони і досі стосунки. Горбунов залишається в Україні, тоді як Потап під час повномасштабного вторгнення переїхав до Іспанії.
"Наші стосунки як були, такими і є, просто кожен вирішує по-своєму, як йому жити і чим займатися", - заявив Горбунов.
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Актор зауважив, що втім вони давно не бачилися наживо.
"Не бачилися й не чулися давно, - наголосив Горбунов та додав: - Не часто, але зідзвонюємося".
- До 2016 року, вже після анексії Криму та під час російської війни на Донбасі, Потап і Настя Каменських працювали в Росії. Після початку повномасштабного вторгнення більшу частину часу Олексій Потапенко проводить за кордоном.
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