Юрій Горбунов розповів, чи спілкується зі своїм кумом Потапом

Про це він сказав в коментарі для "Люкс ФМ".

Український ведучий і актор Юрій Горбунов, який є другом і кумом музичного продюсера і репера Олексія Потапенка (більш відомого, як Потап), розповів, чи підтримують вони і досі стосунки. Горбунов залишається в Україні, тоді як Потап під час повномасштабного вторгнення переїхав до Іспанії.

"Наші стосунки як були, такими і є, просто кожен вирішує по-своєму, як йому жити і чим займатися", - заявив Горбунов.

Читайте також: Потап "в екзилі": що робить Олексій Потапенко за кордоном

Актор зауважив, що втім вони давно не бачилися наживо.

"Не бачилися й не чулися давно, - наголосив Горбунов та додав: - Не часто, але зідзвонюємося".