З маркетплейса Prom.ua видалили понад 800 книжок, повʼязаних з РФ та Білоруссю

Про це повідомили у пресслужбі Держкомтелерадіо.

Державний комітет телебачення та радіомовлення у серпні за підсумками моніторингу виявив розміщені на маркетплейсі Prom.ua та на сайтах, повʼязаних з ним магазинів "Диаша", "Фантазери", "Учбові книги та не тільки", "Ларчік", Mixomarket, "Православні книги - поштою", "Навчалка", "Буквоїд" і comicss.ua понад 800 найменувань видавничої продукції, пов’язаної з Росією та Білоруссю. Розповсюдження таких книжок відповідно до статті 281 закону "Про видавничу справу" в Україні заборонено.

"Виявлені Держкомтелерадіо недозволені до розповсюдження товарні позиції видалено з відповідних інформаційних ресурсів, а суб’єктам електронної комерції надіслано попередження щодо неприпустимості провадження діяльності у видавничій справі з порушенням вимог українського законодавства", - зазначили у Держкомтелерадіо.

Загалом з квітня 2024 року завдяки налагодженій співпраці Держкомтелерадіо з адміністрацією маркетплейсу Prom.ua припинений продаж понад 3,2 тис. найменувань видавничої продукції Росії та Білорусі.

Ідеться про книжки, "зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини".

Держкомтелерадіо формує перелік таких книжок, щоб інформувати книгорозповсюджувачів, правоохоронні органи, юридичних та фізичних осіб про те, що за продаж таких книжок передбачена кримінальна відповідальність.

Упродовж серпня 2024 року до зазначеного переліку внесено 19 чергових видань антиукраїнського змісту. Наразі перелік містить 491 пропагандистське видання.

