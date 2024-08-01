З України до Швейцарії намагалися вивезти трипільську вазу віком близько 7 тис. років

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що міжнародне поштове відправлення намагалась переслати до Швейцарії мешканка Київщини. За супровідними документами у посилці були одяг та подарунок.

Проте під час митного контролю київські спеціалісти виявили “керамічний виріб з очевидними ознаками старовини”, його віддали на експертизу до Національного музею історії України.

"Як визначили експерти, предмет, наданий на експертизу, - це розписна посудина на піддоні. Подібні вироби характерні для культурної спільності Кукутень-Трипілля доби енеоліту. Специфіка морфології і особливості розпису дають підстави стверджувати про належність посудини до середини V тисячоліття до н.е. Аналогічні за формою та розписом вази походять із поселень в долині Дністра", - повідомляють митники.

Фото: Державна митна служба України

За даними експертизи, горішній розпис вази – складний сюжет у вигляді стилізованих змій, а нижній - півовальних дуг. Ваза складається зі склеєних керамічних фрагментів, на автентичність яких вказує рівень збереженості, а також аналогії форми і розпису.

"Незважаючи на сучасне втручання, ваза має автентичну складову, яка є предметом археології та має культурну цінність. Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких документів митникам надано не було", - йдеться у повідомленні.

Фото: Державна митна служба України

Стосовно відправниці Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Вазу вилучено.