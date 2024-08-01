З України до Швейцарії намагалися вивезти трипільську вазу віком близько 7 тис. років
Київські митники виявили у поштовому відправленні трипільську вазу віком близько 7 тис. років, її намагалися відправити у Швейцарію
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Зазначається, що міжнародне поштове відправлення намагалась переслати до Швейцарії мешканка Київщини. За супровідними документами у посилці були одяг та подарунок.
Проте під час митного контролю київські спеціалісти виявили “керамічний виріб з очевидними ознаками старовини”, його віддали на експертизу до Національного музею історії України.
"Як визначили експерти, предмет, наданий на експертизу, - це розписна посудина на піддоні. Подібні вироби характерні для культурної спільності Кукутень-Трипілля доби енеоліту. Специфіка морфології і особливості розпису дають підстави стверджувати про належність посудини до середини V тисячоліття до н.е. Аналогічні за формою та розписом вази походять із поселень в долині Дністра", - повідомляють митники.
Фото: Державна митна служба УкраїниЗа даними експертизи, горішній розпис вази – складний сюжет у вигляді стилізованих змій, а нижній - півовальних дуг. Ваза складається зі склеєних керамічних фрагментів, на автентичність яких вказує рівень збереженості, а також аналогії форми і розпису.
"Незважаючи на сучасне втручання, ваза має автентичну складову, яка є предметом археології та має культурну цінність. Згідно чинного законодавства України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Таких документів митникам надано не було", - йдеться у повідомленні.
Фото: Державна митна служба України
Стосовно відправниці Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.
Вазу вилучено.
- 2 липня стало відомо, що Київські митники зберегли від незаконного вивезення до США поштою опудало птаха та череп з рогами: музейники встановили, що вони мають певну наукову цінність.
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